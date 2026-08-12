Costa Rica será sede de la etapa continental americana del World Schools Team Chess Championship, torneo escolar impulsado por la FIDE y la ISCF.

En la capital de Costa Rica se celebrará la etapa continental de las Américas del World Schools Team Chess Championship, uno de los proyectos clave de la FIDE y de la Federación Internacional de Ajedrez Escolar (ISCF) en el marco del programa «Año del Ajedrez en la Educación». El torneo será la tercera etapa del ciclo mundial de 2026.

Por primera vez, América acogerá un campeonato internacional para escolares

Costa Rica acogerá la etapa continental de las Américas del World Schools Team Chess Championship (WSTC), el Campeonato Mundial de Ajedrez por Equipos Escolares. El torneo se celebrará del 11 al 16 de agosto en San José y reunirá a representantes de casi una treintena de países de América del Norte, América Central y América del Sur, así como del Caribe, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Panamá y otros Estados de la región.

El torneo continental del WSTC se celebrará en América por primera vez. El campeonato comenzó en primavera con la etapa asiática, en la que participaron 26 equipos escolares de 19 países de Asia. El equipo de Uzbekistán se proclamó vencedor del torneo. En julio se celebró por primera vez en la historia la etapa africana del campeonato en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). En el torneo participaron 26 equipos escolares de más de veinte países africanos.

La etapa de las Américas será el tercer torneo continental de la temporada. El ganador obtendrá una plaza para la gran final del WSTC, que tendrá lugar en diciembre. Tras la etapa de las Américas, los mejores equipos escolares de Europa se enfrentarán del 28 de septiembre al 3 de octubre en Tsaghkadzor, Armenia.

La etapa de las Américas del WSTC reunirá en San José a equipos escolares de distintos países del continente.

Programa de la etapa de las Américas del WSTC

La competición se disputará a ocho rondas conforme al sistema suizo: cada centro escolar estará representado por un equipo compuesto por cuatro jugadores titulares y un suplente. La composición del equipo deberá incluir obligatoriamente, como mínimo, a un niño y una niña, salvo en el caso de los centros educativos de enseñanza diferenciada por sexo. Podrán participar escolares de entre 8 y 14 años.

Además del programa deportivo, los organizadores han preparado actividades educativas. En el marco del torneo se celebrará el 12 de agosto la conferencia internacional Smart Moves Americas: Governments That Think Ahead. En ella participarán representantes de organismos públicos, instituciones educativas, federaciones de ajedrez y organizaciones internacionales. Los participantes debatirán mecanismos prácticos para integrar el ajedrez en el sistema educativo, intercambiarán experiencias sobre la aplicación de programas nacionales y examinarán nuevos modelos de cooperación internacional.

Por qué es conocida la Federación Internacional de Ajedrez Escolar

El campeonato es organizado conjuntamente por la FIDE y la Federación Internacional de Ajedrez Escolar (International School Chess Federation, ISCF). La organización existe desde septiembre de 2024 como socio oficial de la FIDE para el desarrollo del ajedrez escolar en todo el mundo.

La principal misión de la ISCF consiste en integrar el ajedrez en el proceso educativo. La Federación contribuye a la incorporación del ajedrez a los programas escolares, organiza competiciones internacionales, conferencias educativas y programas de formación para docentes, y facilita asimismo el intercambio de experiencias entre centros educativos y federaciones nacionales.

El presidente de la ISCF es Timur Turlov, fundador y director ejecutivo de Freedom Holding Corp. En los últimos años, el volumen total de las inversiones realizadas por Freedom Holding Corp. y personalmente por Turlov en el desarrollo del ajedrez ha alcanzado los 75 millones de dólares estadounidenses: los fondos se destinan a la organización de torneos internacionales, la formación de jóvenes ajedrecistas, el desarrollo de programas escolares y la infraestructura digital.

Las acciones de Freedom Holding Corp. cotizan en la bolsa Nasdaq desde hace casi siete años, y la capitalización bursátil de la compañía ha superado los 9.000 millones de dólares estadounidenses. Según la valoración del ranking mundial de Forbes, a comienzos de agosto de 2026 el patrimonio del empresario se sitúa en 6.400 millones de dólares estadounidenses.

Cómo promueve Timur Turlov la popularización del ajedrez

Timur Turlov impulsa programas de ajedrez escolar y proyectos internacionales vinculados a la educación.

Timur Turlov asumió la presidencia de la Federación de Ajedrez de Kazajistán en 2023, momento en el que convirtió el desarrollo del ajedrez infantil y escolar en una de las principales líneas de trabajo. A comienzos de 2026, los programas «Ajedrez en la educación» funcionaban en más de 1.500 escuelas de Kazajistán, mientras que el número de alumnos que practican regularmente ajedrez en sus centros escolares supera las 60.000 personas. Es precisamente esta experiencia la que la ISCF pretende ampliar a escala internacional mediante una red de competiciones continentales e iniciativas educativas.

En el verano de 2026, Timur Turlov presentó su candidatura al cargo de presidente de la FIDE. El empresario se propone aumentar la estabilidad y la transparencia del funcionamiento de la FIDE, desarrollar la infraestructura digital de la Federación y reforzar la cooperación entre las organizaciones nacionales de ajedrez. Con el fin de elaborar un programa más detallado para el desarrollo de la FIDE, el empresario mantiene consultas con las federaciones nacionales de ajedrez para tener en cuenta sus propuestas y necesidades.

En la primavera de 2026, Freedom Holding Corp. adquirió la empresa alemana ChessBase, el mayor desarrollador mundial de software de ajedrez y propietario de una de las bases de datos de partidas más completas. Está previsto invertir alrededor de 5 millones de euros en el desarrollo de la plataforma; estos fondos se destinarán a la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial y a la creación de nuevos servicios educativos.