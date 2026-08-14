Nueva Zelanda retira el apoyo a Infantino y Oceanía apoya investigar el plan de venta a inversores

Nueva ​Zelanda se convirtió el viernes en el último país en retirar su apoyo a la candidatura a la reelección del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a raíz del plan frustrado de venta ‌de participaciones en los derechos comerciales, mientras ‌que la confederación de Oceanía respaldó con cautela el liderazgo del organismo.

Infantino se ha enfrentado a una revuelta abierta después de que tres confederaciones —la UEFA europea, la Confederación Asiática de Fútbol y la CONCACAF (América del Norte y Central)— exigieran una revisión de su liderazgo y criticaran su actuación en relación con el plan para atraer inversión privada a las competiciones de la FIFA.

Infantino se presentará a la reelección para un cuarto mandato al frente del organismo rector mundial en el Congreso de la FIFA del próximo año, y las confederaciones ​africana y sudamericana han declarado que ⁠le siguen apoyando.

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Nueva Zelanda, el único país de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) que se ha ‌clasificado para el Mundial de este año, dijo que había retirado su apoyo a ⁠Infantino y que la investigación de la propuesta de venta ⁠de participaciones debería ser independiente debido a la pérdida de confianza en la dirección de la FIFA.

"Hemos pedido una investigación independiente precisamente porque lo que no queremos es que esto se zanje rápidamente a nivel interno", dijo el ⁠viernes a Reuters el director ejecutivo de la Federación Neozelandesa de Fútbol (NZF), Andrew Pragnell.

"Una investigación independiente es ​algo que también han solicitado otras confederaciones y que ayudará a restablecer ‌en parte la confianza".

La OFC declaró en un comunicado ‌que acogía con satisfacción la decisión de la FIFA de retirar la propuesta y que el ⁠fútbol en la región de Oceanía había crecido bajo el actual liderazgo de la FIFA.

"La OFC reconoce los avances logrados durante la última década en el desarrollo del fútbol en Oceanía bajo el liderazgo de la FIFA y anima a la FIFA a aprovechar esta revisión como una oportunidad para identificar y aplicar los cambios ​que puedan ser ‌necesarios", añadió.

ALIADOS DE INFANTINO

El suizo Infantino había propuesto separar los derechos comerciales del Mundial y vender el 20% a inversionistas privados para captar unos 4.200 millones de dólares, antes de dar marcha atrás tras la polémica generada.

La propuesta incluía una subvención de 20 millones de dólares para las federaciones miembro para el próximo ciclo de financiación, una cantidad que podría haberse duplicado si ⁠hubieran firmado el acuerdo.

Tras una reunión de crisis celebrada en Marruecos la semana pasada, la FIFA pidió disculpas a las 211 federaciones que la integran por los errores cometidos en la gestión de la propuesta y afirmó que su dirección contaba con pleno apoyo a Infantino.

A pesar de la oposición de las tres confederaciones, que representan a 136 de las 211 federaciones que votarán en las elecciones presidenciales de la FIFA en marzo, Infantino sigue contando con numerosos aliados en el mundo del fútbol.

Seis presidentes de federaciones nacionales de fútbol árabes, entre ellos los de Qatar y ‌Marruecos —coanfitrión del Mundial de 2030—, le respaldaron el jueves, afirmando que apreciaban sus "esfuerzos constantes por impulsar el fútbol a nivel mundial".

El comité ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol también confirmó por unanimidad su apoyo a Infantino, aunque no hay garantía de que los 54 miembros voten en bloque.

Pragnell dijo que una investigación independiente sobre la frustrada propuesta "FIFA Forward Enterprise" debía arrojar luz sobre la toma de decisiones y la supervisión en la FIFA.

Asimismo, debería identificar ‌quiénes participaron en el plan para que Thrive Capital —una empresa con estrechos vínculos familiares con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— desempeñara un papel protagonista en la iniciativa.

"Creo que hay que estudiar el alcance con mucho detenimiento, pero lo ‌más importante es que todas ⁠las confederaciones se pongan de acuerdo sobre dicho alcance, y que la investigación se ponga en marcha con urgencia", dijo Pragnell a Reuters.

Australia, miembro de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ​también ha pedido una revisión independiente junto con el bloque asiático, sin expresar públicamente una postura sobre el liderazgo de Infantino.

"A juzgar por lo que hemos visto, incluido el compromiso (de Australia) con la declaración de la AFC, estamos totalmente de acuerdo", dijo Pragnell.

Con información de Reuters