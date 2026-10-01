No se vio en TV: el gesto inesperado de Cuti Romero y Dibu en el primer partido sin Messi

Durante el partido entre Argentina y Bolivia en Córdoba, en el primer partido sin Lionel Messi, se viralizó una situación muy impactante con dos de los jugadores que serán los líderes del equipo tras la salida de Lionel Messi. La imagen pasó desapercibida en televisión, pero se los puede ver a Dibu Martínez y Cuti Romero viviendo un momento único.

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La imagen pasó muy rápido por televisión y, en la imagen, se puede ver como en pleno himno el Dibu Martínez y el defensor central estaban abrazados en la fila previa de que arranque el partido en una imagen muy particular porque la imagen icónica es la del arquero abrazado a Messi. Una imagen que solo se podrá repetir en un último partido frente a Benin el próximo 6 de octubre.

En este caso, la imagen mostró a Cuti Romero abrazado a Dibu Martinez. Otra cosa que no se vio en televisión fueron los primeros minutos de Romero como capitán ingresando a la cancha.

LO QUE NO SE VIO EN TV