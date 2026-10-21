Por qué no juega Leandro Paredes en Boca vs. Vasco da Gama por la Sudamericana

Leandro Paredes no será titular en Boca Juniors ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. La decisión de Arruabarrena en el 11.

Boca Juniors afrontará la revancha ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana con la ausencia de peso de Leandro Paredes en el 11. El mediocampista arrastra un desgarro en el isquiotibial derecho que lo dejó afuera de los últimos dos compromisos y, aunque estará entre los suplentes en el Maracaná, Rodolfo Arruabarrena no quiere arriesgarlo desde el comienzo.

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Qué lesión tiene Leandro Paredes y por qué no juega en Boca

La falta de Paredes en el once titular de Boca responde a una lesión muscular. El volante sufrió un desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho, una dolencia que ya le impidió disputar el partido de ida ante Vasco da Gama y el encuentro frente a Talleres de Córdoba.

El problema físico se manifestó durante el empate 2-2 contra Instituto de Córdoba. Paredes ingresó en ese partido, pero debió dejar el campo de juego antes de tiempo por las molestias.

Desde entonces, su recuperación se convirtió en uno de los temas centrales para el cuerpo técnico, especialmente por la importancia del compromiso internacional que afrontará el Xeneize en el Maracaná.

La decisión es que el mediocampista no arranque desde el inicio. Si bien estará en el banco de suplentes, su participación dependerá de cómo se desarrolle el encuentro y de si el entrenador considera imprescindible recurrir a él.

La decisión de Arruabarrena: Paredes estará entre los suplentes

Arruabarrena busca evitar que Paredes vuelva a sufrir una recaída que pueda dejarlo afuera durante un período más prolongado. Por eso, la idea es administrar sus minutos y utilizarlo únicamente si la situación del partido lo requiere.

El propio entrenador había dejado señales sobre la situación física del mediocampista durante una conferencia de prensa en Barra de Tijuca. Sus declaraciones reflejaron la cautela con la que pretende manejar la recuperación del futbolista.

“Está bien, pero no me gusta arriesgar”, expresó el DT, quien también reconoció que los tiempos de recuperación no fueron los esperados. De todas maneras, dejó en claro que mantiene la confianza en el equipo para afrontar el desafío: “No son los tiempos que esperábamos, pero no me van a sacar ningún título”.

La postura del cuerpo técnico es priorizar la salud del jugador antes que forzar su regreso. Una recaída podría complicar su disponibilidad para los próximos compromisos y extender el tiempo de recuperación.

Por eso, aunque Paredes estará a disposición como alternativa, su presencia en el campo no está garantizada. Boca deberá comenzar la revancha sin uno de sus principales referentes futbolísticos.

El reemplazante de Paredes en Boca

Ante la ausencia del mediocampista campeón del mundo, Rodrigo Battaglia seerá la opción para ocupar su lugar en el mediocampo de Boca.

El cuerpo técnico tomó en cuenta su respuesta en el partido ante Talleres, además del rendimiento que mostró Williams Alarcón durante el encuentro de ida frente a Vasco da Gama. En ese escenario, Battaglia ganó terreno para integrar el equipo desde el arranque.

El exjugador de Atlético Mineiro afrontará así una exigencia importante: disputará dos partidos de alta intensidad en apenas cinco días, luego de haber atravesado diez meses de inactividad por una tendinopatía.

Para acompañarlo, Arruabarrena diagramó un mediocampo que también contará con Santiago Ascacibar y Delgado. La intención es mantener el equilibrio en una zona clave de la cancha, pese a la ausencia de Paredes.

La elección de Battaglia representa una alternativa para sostener el funcionamiento del equipo sin exponer al futbolista lesionado. Su rendimiento será importante para que Boca pueda competir en un partido que puede definir su continuidad en la Copa Sudamericana.

La formaciónd e Boca Juniors vs. Vasco Da Gama, por Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Rodrigo Battaglia; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

Cómo le fue a Boca en los partidos sin Leandro Paredes

Más allá de la relevancia de la baja, los números de Boca Juniors sin Paredes muestran que el equipo logró conseguir resultados positivos cuando no pudo contar con él.

En los diez partidos en los que el mediocampista estuvo ausente, el Xeneize consiguió cinco victorias, cuatro empates y apenas una derrota.

El balance refleja la influencia que tiene Paredes en el juego del equipo, aunque también ofrece un dato alentador para el cuerpo técnico: Boca pudo mantenerse competitivo durante sus ausencias.

Ahora, el desafío será trasladar esa capacidad de respuesta a un compromiso de máxima exigencia. La revancha ante Vasco da Gama se presenta como una prueba importante para un equipo que deberá afrontar el partido sin su mediocampista desde el comienzo.

Paredes esperará su oportunidad desde el banco, mientras Arruabarrena apuesta por Battaglia para cubrir su lugar y evitar riesgos innecesarios con la recuperación del volante.