Alerta en Boca por la designación del árbitro: el polémico antecedente que encendió el debate

La designación arbitral para el compromiso de Boca Juniors volvió a poner la lupa sobre antecedentes recientes y fallos que generaron fuertes discusiones en el ámbito futbolístico. En el programa F12 de ESPN, los panelistas repasaron el historial y las decisiones de Jesús Valenzuela, el juez que quedó en el centro de las críticas tras protagonizar situaciones polémicas que perjudicaron al equipo argentino en cruces determinantes a nivel internacional.

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Durante la emisión, el equipo de debate analizó distintas secuencias clave, en particular lo ocurrido en el enfrentamiento definitorio frente a Cruzeiro. En la mesa recalcaron que los fallos del juez y la intervención de la tecnología condicionaron el desarrollo del juego, recordando jugadas puntuales donde la interpretación de las manos y las sanciones disciplinarias marcaron el destino del conjunto de la Ribera.

El cruce por las manos y la revisión del VAR

En el desglose táctico y reglamentario, se revisó en detalle una maniobra anulada por infracción previa: "Esta le anulan por mano Delgado. Sí, mano Delgado, ¿adónde va? Y ahora la vas a ver. Bueno, no sé, capaz que se equivocó, pero bueno, la fue a ver al VAR. Miren el reloj, sobre todo. Miren en el momento de partido", explicaron durante el análisis al aire.

La controversia se profundizó al momento de discutir si correspondía sancionar una acción que derivó inmediatamente en gol y cómo se diferencian las posturas corporales en ataque y en defensa. Al respecto, uno de los periodistas señaló: "Aparte yo creo que no es lo mismo el ataque que la defensa. No, pues el tema es que si él vio que fue mano la va a tener que cobrar porque la jugada deriva en gol". En ese intercambio, también se recordó cómo los jugadores rivales reclamaron la infracción de inmediato, condicionando el desarrollo de la jugada.

Comparaciones arbitrales y criterios dispares

El periodista Mariano y sus compañeros confrontaron la acción de aquel cruce con jugadas similares de otros partidos, como un antecedente inmediato con Sarmiento de Junín. El debate giró en torno a la fuerza del impacto, la distancia y la intencionalidad del futbolista al tomar contacto con el balón en plena disputa aérea.

"Yo, yo digo, o son las dos manos o no es ninguna", planteó Mariano en la mesa sobre la disparidad de criterios entre situaciones análogas. La discusión se centró en si el jugador buscó activamente acomodar la pelota para sacar provecho de la acción: "Delgado que sabe que le viene la baja. Pero saca un beneficio de la mano. Saca un beneficio. Y él también. Y se la lleva", remarcaron los analistas al comparar las respuestas de los atacantes y defensores.

El foco del análisis remarcó cómo las decisiones de Jesús Valenzuela y la aplicación de las normativas de la cabina de videoasistencia dejaron dudas persistentes en el mundo Boca Juniors, en un clima de atención máxima por las designaciones de la Conmebol en instancias decisivas.