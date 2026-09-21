Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

Para River este no ha sido un año fácil en materia deportiva. Tras partir del hecho de no lograr clasificar a la Copa Libertadores en este 2026 por primera vez en 12 años, los resultados no fueron los esperados por el elenco Millonario, que en menos de una temporada perdió primero a Marcelo Gallardo como entrenador y en el segundo semestre terminó el vínculo del "Chacho" Coudet, después de quedar afuera por penales frente a Independiente Santa Fe de Bogotá.

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Con la asunción de Leonardo Ponzio, el equipo de Núñez intentará de mínima tratar de clasificar a la Libertadores 2027. Un objetivo que no parece tan sencillo de cumplir para la institución, dado que los resultados deportivos no acompañaron de la mejor forma. Y los caminos posibles se achicaron muchísimo después de un mal comienzo de semestre.}

Esto necesita River para jugar la Copa Libertadores 2027

River tiene solo dos caminos para ingresar en la próxima Copa Libertadores. La primera es terminar entre los tres mejores equipos de la tabla anual. Un desafío difícil de cumplir debido a que corre de atrás, aunque todavía tiene chances reales y para ello serán claves los partidos que le quedan de la fase regular, ya que los que juegue en los playoff no contabilizan puntos.

Por otra parte, la otra posibilidad que tiene el Millonario para llegar al máximo certamen continental es ganar el Clausura. Para eso debe de mínima quedar entre los ocho mejores de su grupo y luego ganar los cuatro partidos de eliminación directa que propone el campeonato, que incluye tres cotejos que se juegan en el estadio del equipo mejor ubicado en la tabla y una final en cancha neutral, a disputarse en el estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona.

Leonardo Ponzio renovó hasta agosto de 2027 con River

El actual DT riverplatense es Leonardo Ponzio.

El vínculo de Leonardo Ponzio con River se extiende hasta agosto de 2027. Si bien su designación fue presentada inicialmente como una solución interina, el contrato firmado por el club supera ampliamente el plazo que suele contemplarse para este tipo de situaciones. Desde la dirigencia buscan tomarse el tiempo necesario para definir al próximo entrenador y, mientras tanto, confían en la experiencia y el respaldo que Ponzio construyó durante sus años como futbolista del Millonario.

La extensión del contrato también responde a las normas que regulan la actividad de los directores técnicos. De acuerdo con el Convenio Colectivo de Trabajo que rige la profesión, un entrenador interino puede dirigir hasta dos partidos sin contar con un vínculo registrado. A partir de ese límite, es necesario formalizar la relación contractual, cuyos acuerdos deben tener una duración mínima de un año. Por este motivo, River decidió registrar a Ponzio con un contrato que se extiende hasta agosto de 2027.