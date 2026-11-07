Qué necesita Boca para salir campeón de la Tabla Anual

Boca llega a la última fecha del Torneo Clausura como líder de la tabla anual y depende de sí mismo para ser campeón, aunque Argentinos y Rosario Central lo acechan.

Boca Juniors afrontará una jornada decisiva en la última fecha del Torneo Clausura. Después de recuperar la cima con el triunfo en el Superclásico ante River, el "Xeneize" quedó a un paso de quedarse con el primer puesto de la tabla anual. En La Bombonera recibirá a Defensa y Justicia con una ventaja importante, aunque todavía deberá prestar atención a lo que suceda con Argentinos Juniors y Rosario Central.

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Boca llega como líder y depende de sí mismo

El equipo de Rodolfo Arruabarrena alcanzó los 60 puntos y se ubica en lo más alto de la tabla anual. Su principal diferencia respecto de sus perseguidores no está solamente en las unidades acumuladas, sino también en un aspecto que puede resultar determinante en la definición: la diferencia de gol.

El "Xeneize" cuenta con un saldo de +22, una cifra que lo coloca por encima de Argentinos Juniors, que también tiene 60 puntos, pero registra +12. Rosario Central, por su parte, aparece tercero con 59 unidades y una diferencia de gol de +16.

La victoria frente a River en el Superclásico le permitió a Boca recuperar el primer puesto y llegar a la última jornada con la posibilidad de resolver la pelea por sus propios medios. Sin embargo, la definición todavía está abierta: tanto el Bicho como el Canalla conservan posibilidades matemáticas de quedarse con el liderazgo.

Por eso, además de lo que ocurra en La Bombonera frente a Defensa y Justicia, el resultado de los partidos de sus competidores será fundamental para conocer al dueño de la tabla anual.

Los tres escenarios que pueden consagrar al Xeneize

Boca tiene distintas alternativas para terminar en lo más alto de la clasificación. El resultado que consiga ante Defensa y Justicia será determinante, aunque las combinaciones con Argentinos Juniors y Rosario Central también pueden modificar el desenlace.

Si Boca gana, será campeón

Es el escenario más favorable para el equipo de Arruabarrena. Si consigue los tres puntos frente a Defensa y Justicia, se asegurará el primer puesto de la tabla anual.

La única posibilidad de que Argentinos Juniors pueda arrebatarle ese lugar sería descontar una diferencia de 11 goles en el partido frente a Huracán. Se trata de una remontada prácticamente imposible, teniendo en cuenta la ventaja que Boca construyó a lo largo del campeonato.

De esta manera, una victoria en La Bombonera le permitiría al Xeneize cerrar la definición sin depender de lo que suceda en las otras canchas.

Si empata, necesitará ayuda

Un empate dejará a Boca pendiente de los resultados de sus perseguidores. Para conservar el primer puesto, necesitará que Argentinos Juniors y Rosario Central no consigan ganar sus respectivos encuentros.

En ese contexto, el punto podría alcanzar para sostener el liderazgo, pero el equipo no tendrá el control absoluto de la definición. La atención estará repartida entre La Bombonera y los partidos de sus rivales directos.

Si pierde, también tendrá posibilidades

Incluso una derrota no eliminará automáticamente las chances de Boca de quedarse con la tabla anual. En ese caso, necesitará que Argentinos Juniors también pierda y que Rosario Central no consiga una victoria.

Es el panorama más complicado para el Xeneize, porque ya no dependerá de su propio resultado. Sin embargo, la ventaja que construyó durante el torneo todavía puede jugar a su favor.

La diferencia de gol, la carta que puede definir la tabla anual

En una definición tan ajustada, la diferencia de gol aparece como un factor central. El reglamento de la Liga Profesional establece ese criterio como primer desempate en caso de igualdad de puntos.

Boca llega con un saldo de +22, diez goles por encima de Argentinos Juniors y seis más que Rosario Central. Esa distancia explica por qué el equipo de La Ribera conserva una ventaja importante incluso si no logra ganar su compromiso.

El objetivo será aprovechar esa posición para cerrar la temporada en lo más alto. Después de dar un golpe en el Superclásico y recuperar el liderazgo, el Xeneize tiene por delante una última prueba: vencer a Defensa y Justicia y asegurarse el primer puesto sin tener que mirar de reojo lo que ocurra con sus perseguidores.

La definición está planteada. Boca depende de sí mismo y sabe qué necesita para ser campeón de la tabla anual del Torneo Clausura.

Defensa y Justicia llega en racha y con la Sudamericana en la mira

El equipo de Florencio Varela perdió apenas uno de sus últimos siete partidos. Ya está clasificado a los octavos de final y quiere terminar tercero en su grupo.

Si le gana a Boca, llegará a 50 puntos en la tabla general y quedará muy cerca de asegurar su lugar en la Copa Sudamericana 2027. Julio Vaccari, el DT del Halcón, avisó antes del partido: "No nos invitaron a ninguna fiesta".

El último partido entre ambos fue en abril, por el Torneo Apertura. Boca ganó 4-0 en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, con goles de Milton Giménez, Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

La probable formación de Boca Juniors vs. Defensa y Justicia

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.