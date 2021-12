Murió Hugo Maradona: de "mi hermano es un marciano" a ser el autor intelectual del gol a los ingleses

Hugo Maradona murió y se hizo viral por dos anécdotas con su hermano, Diego. Desde el video en el que lo definió como "un marciano" al consejo que derivó en el mejor gol de todos los tiempos.

Hugo Maradona murió a los 52 años por un paro cardíaco en Nápoles, Italia, y se viralizó aquella frase que lanzó en una entrevista de cuando todavía eran niños. "El Turco" siempre se llevó muy bien con Diego Maradona y lo demostró hace muchísimos años en una breve charla con el periodista Eduardo Carpio en 1979, cuando "Pelusa" apenas tenía 18 años.

Ese famoso mano a mano se grabó en la casa de la calle Lascano al 2200, la vivienda que "El Diez" recibió como parte del contrato con Argentinos Juniors y que hoy es convirtió en un museo que puede ser visitado de manera gratuita por sus fanáticos. Además de Hugo, que tenía 9 años, también estuvo a su lado Raúl "Lalo" Maradona (10).

La entrevista a los Maradona, cuando Hugo definió a Diego: "Mi hermano es un marciano"

La conversación se dio en pleno furor por "El Pibe de Oro" en el fútbol argentino porque la rompía en Argentinos y ya era mencionado como uno de los futuros cracks a nivel global:

Periodista: "Contame, ´Lalo´, un poco cómo vos sentís todo esto de tu hermano, sobre todo que se habla en todo el mundo... Teniendo un hermano tan famoso y que sale todos los días, por ejemplo, en revistas o en reportajes, ¿vos cómo lo sentís?".

Lalo: "Me siento contento al tener un hermano así. Cuando salen las revistas, me las compro enseguida para encarpetar".

P: "¿Hugo, cómo es Diego como hermano?".

Hugo: "Diego es un fenómeno, como hermano es un fenómeno. Mi mejor amigo, mi mejor hermano, nos trae todo”.

P: "¿Por ejemplo, cuando él se va muchas veces de gira, se fue a Japón... Vos, ´Lalo´, ¿qué le pedís o qué te trae Diego?".

Lalo: "Le pedimos botines, lo que él nos quiera traer. Para nosotros es todo lindo".

P: "¿´Turco´, vos jugás en Argentinos Juniors?".

H: "Sí".

P: "¿De qué jugás?".

H: "De 9".

P: "¿Pensás ser como Diego?".

H: "No, nunca pensé en llegar a eso porque mi hermano es un marciano, no se puede discutir, no es de este mundo".

El consejo de Hugo Maradona a Diego que terminó con el golazo a Inglaterra

"El Diez" contó varias veces que una recomendación del "Turco" le sirvió para luego concretar su gran obra maestra: el "Gol del siglo" a los ingleses en los cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando gambeteó a todos los rivales que le salieron al cruce desde la mitad de la cancha.

En la charla con El Rayo (América TV y El Trece) en 1998, el propio Diego lo detalló: "No es me lo acordé en el momento. Yo cuando vine de Inglaterra, que perdimos 3-1 (en un amistoso), había hecho una jugada parecida. Engancho, me voy, me voy, se la toqué y salí gritando el gol... Y salió la pelota. Hizo así, esa la sacó ´El Barba´ (Jesús)".

Diego y Hugo Maradona se llevaban muy bien.

Entonces, resaltó que "El Turco" le había dicho "estúpido, boludo, no la tendrías que haber tocado. Le amagabas, si ya estaba tirado el arquero...". Y la reacción de Diego fue espectacular: "Y le digo ´Turco, hijo de p..., vos porque estabas mirando por la televisión. A mí no me entraba un alfiler´".

"Me dice ´no, Pelu, si vos le amagabas y le enganchabas para afuera, definías con derecha", añadió el "Diez". "Y digo ´ah, mirá vos este pendejo...´. Tenía siete años el hijo de p...", continuó.

Por último, recordó el tanto que sí pudo hacer ante el arquero Peter Shilton: "Cuando iba a definir de la misma manera, porque yo enganché y entré por el mismo lugar, hice así y se comió la galleta. Hice tac, y me pegó una patada ese grandote rubio... Pero no me importaba nada, había hecho el gol de mi vida".