La incómoda pregunta que le hicieron a Lionel Scaloni sobre la reina Isabel II

Ocurrió en una conferencia de prensa previa a la Finalissima que la Selección de fútbol jugó ante Italia, en Wembley.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, recibió una incómoda pregunta sobre la reina Isabel II en la previa la Finalissima que el elenco nacional jugó ante Italia en Wembley, Inglaterra. Allí, un periodista le consultó acerca del 70° aniversario de la reina como consorte de su país. El DT, muy sorprendido ante esta insólita situación, dejó de lado la rivalidad, respondió con altura y a la felicitó con respeto.

En el día del fallecimiento de la monarca británica, quien murió a los 96 años, El Destape recuerda aquel momento que vivió el estratega que preparaba al equipo para el mencionado compromiso que ganó 3 a 0. Meses después de aquel encuentro trascendental que definió al ganador entre el campeón de América y el de Europa, y con la noticia del deceso de Isabel II, Argentina se pone a punto para afrontar el Mundial de Qatar 2022.

"Esta semana se cumplen 70 años de la Reina de Inglaterra como consorte del país. Con todo el respeto del mundo, y siendo consciente de las diferencias históricas que existen entre ambos países. ¿Te gustaría mandarle algún tipo de mensaje de felicitación o de celebración?", fue la particular pregunta del periodista en un contexto que, lógicamente, atravesaba temas futbolísticos de cara al partido de este miércoles 1 de junio en Londres.

Desconcertado al momento que escuchó el nombre de la Reina, Scaloni respondió la interrogación con la elegancia y educación que lo caracteriza: "Claro que sí, ¿por qué no? Felicitaciones. No sabía lo que me dice, pero es fútbol y lógicamente la felicito. ¿Setenta años? Perfecto, la felicito desde acá, desde el lugar que me toca". Luego de la respuesta, el mismo reportero entendió la situación y le realizó una consulta relacionada al encuentro ante Italia.

Cómo comunicaron la muerte de la Reina Isabel II en Inglaterra

"La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta tarde y regresarán a Londres mañana", publicó a las 14:30 de la tarde (hora argentina) la cuenta oficial de la familia real británica en Twitter.

Hacia el mediodía argentino, la familia real en pleno comenzó a acercarse por vía aérea a la residencia oficial situada en Aberdeen, Escocia, para acompañar a la reina en sus momentos finales. Entre otros, se encontraban presentes su hijo y nuevo monarca Carlos junto a la esposa de él, Camilla Parker Bowels, la princesa Ana, sus otros hijos Andrés y Eduardo, su nieto William junto a su esposa Kate Middleton y su otro nieto Harry.