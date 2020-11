Los jugadores campeones del mundo en 1986 no pueden contener sus lágrimas. La muerte de Diego Armando Maradona entró como un rayo en el fondo del ser de cada uno de ellos. Jorge Valdano no pudo contener las lágrimas al recordar al mejor jugador de la historia.

La noticia fue una bomba. Al mediodía, Diego Armando Maradona murió a los 60 años y dejó un hueco en los futboleros y en el pueblo argentino. Consultado por un programa español, su compañero en el Mundial de México, Jorge Valdano no pudo contener la tristeza y dijo: "Cuando salió de la clínica, todos esperábamos que diera otra lección de recuperación, porque ya había salvado situaciones así".

Por otro lado, agregó: "tenía una fortaleza descomunal. Me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre". Hasta que, finalmente, no pudo aguantar el llanto: "Muchos de los recuerdos me producían una sonrisa…".

En este mismo sentido, agregó: " No hay sitio mejor para despedirle que un estadio de fútbol (pronunció sus palabras desde San Siro). Sólo por lo que hizo en esos 100 metros por 70 le valió la pena la vida. A él y la gente".