Maradona no fue solo un gran jugador de futboll sino que representa un ideal colectivo, un orgullo nacional. El mejor jugador del mundo, el atrevido capitán insolente que gambeteó a la muerte venciéndola en varias de sus jugadas maestras. La inolvidable “mano de Dios” no solo permitió el triunfo contra los ingleses sino algo así como una especie de justicia popular contra los colonialistas. ¿Cómo no amarlo?

El individualismo del poder no entiende nada de ideales colectivos, afectos compartidos y apasionarse en comunidad .

Y ahora el pueblo llora y se pregunta ¿cómo se hace para vivir si el “10” ha muerto?

Los pueblos no aceptan la muerte de sus líderes o referentes amados que dignificaron posibilitando unidad y felicidad. En esos casos los pueblos rechazan hacer el duelo, lo que no implica negacionismo ni melancolía.

El amor de un pueblo, eternamente agradecido, no muere con la desaparición física de un referente que ocupó el lugar de ideal. Maradona pasó a la inmortalidad del mito y quedará instalado para siempre en la memoria colectiva

Maradona no se murió, Maradona vive en el pueblo la pmqtp