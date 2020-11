Diego Maradona falleció tras un paro cardíaco en su casa. La pelota, el fútbol y el mundo entero lloran y despiden al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.

Para su cumpleaños número 60, en octubre pasado, recibió una infinidad de saludos y homenajes de todo el mundo, entre ellos, el de Patricio Monti, el mediocampista de Gimnasia y Esgrima La Plata, quien sorprendió con su faceta como cantante y compositor y le dedicó al astro un rap titulado "Palabras del 10".

"Una mano endiosada nos hizo resurgir, para callar a los ingleses y con gloria morir", reza una de las estrofas del tema que compuso el jugador de 22 años.

El mismo, según contó el propio jugador, fue compuesto junto a un amigo y a su papá, además de la colaboración de la banda Ánima Urbana y otros músicos. Monti contó que "le despeja mucho la cabeza" rapear en sus ratos libres.

Según contó el propio Monti, fue Maradona el que lo escuchó rapear en una concentración y le pidió que le compusiera una canción, algo que finalmente se terminó concretando, justo para el cumpleaños del astro.

"Mi objetivo es el fútbol, amo a Gimnasia. Al principio tenía un poco de pudor porque a veces el ambiente es muy cruel con las cosas privadas que tiene un jugador. Le pregunté a mis compañeros qué opinaban y los referentes son los que me dieron el OK, me re apoyaron y eso fue un gran envión", reveló el joven mediocampista.