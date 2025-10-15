Marruecos vs. Francia por el Mundial Sub 20: horario, TV en vivo y cómo ver online

Marruecos vs. Francia por el Mundial Sub 20: horario, formaciones, TV y cómo ver en vivo.

Este miércoles, Marruecos y Francia se enfrentarán en las semifinales del Mundial Sub 20 de 2025 que se está disputando en Chile. El encuentro, que contará con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y definirá a uno de los dos finalistas del certamen; en el otro cruce, la Selección Argentina se medirá con Colombia a las 20 horas.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Marruecos Sub 20 y Francia Sub 20, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Marruecos Sub 20 y Francia Sub 20?

El partido entre 'Les Bleus' y 'Los leones del Atlas' por las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile se jugará este miércoles 15 de octubre a las 17 horas en Argentina. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para todo el pais y podrá verse también vía streaming a través de DGO+. En Francia estará disponible en la plataforma FIFA+.

El combinado africano llegó a esta instancia tras liderar el Grupo C, en el que alcanzó las seis unidades producto de dos victorias ante España y Brasil (por 2 a 0 y 2 a 1, respectivamente), y una derrota por la mínima contra México. En octavos de final, los dirigidos por Mohamed Ouahbi eliminaron a Corea del Sur luego de ganarle 2 a 1; más adelante, se metieron entre los cuatro mejores del torneo al superar a Estados Unidos con un resultado de 3 a 1.

Por su parte, el seleccionado francés se metió en la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros: igualó en puntos con EEUU y Sudáfrica, todos con seis, pero quedó por debajo de ambos debido a la diferencia de gol. En octavos obtuvo un triunfo agónico frente a Japón gracias a un penal a los 120 minutos de partido, y en cuartos se impuso sobre Noruega por 2 a 1.

Con un gol agónico al minuto 123 de Lucas Michal, 'Les Bleus' eliminaron a Japón, uno de los combinados más fuertes, en octavos de final.

Formaciones probables de Marruecos Sub 20 y Francia Sub 20

Marruecos Sub 20: Yanis Benchaouch; Mohamad Kebdani, Ismael Baouf, Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Naim Byar, Saad El Haddad, Yassine Khalifi, Othmane Maamma, Gessime Yassine, Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

Francia Sub 20: Lisandru Olmeta; Gady-Pierre Beyuku, Justin Bourgault, Steven Baseya, Elyaz Zidane, Ilane Toure, Noham Kamara, Mayssam Benama, Lucas Michal, Saimon Bouabre, Djylian Nguessan. DT: Bernard Diomede.

Marruecos vs. Francia por el Mundial Sub 20: ficha técnica

Torneo: Mundial Sub 20 Chile 2025 (semifinales).

Mundial Sub 20 Chile 2025 (semifinales). Fecha: Miércoles 15 de octubre.

Miércoles 15 de octubre. Horario: 17 (hora argentina).

17 (hora argentina). Estadio: Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso).

Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso). TV en vivo: DSports.

DSports. Streaming online: DGO+ y FIFA+ (sólo en Francia).

Cuándo juega Selección Argentina vs. Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20

El partido se jugará este miércoles 15 de octubre de 2025, a partir de las 20 de Argentina en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. El encuentro será transmitido en vivo en la televisión por DSports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming online a través de DGO, Mi Telefe, Cablevisión Flow y Telecentro Play.