Un jugador clave de la Selección Argentina se lesionó y encendió las alarmas de cara al Mundial

Un importante jugador de la Selección Argentina se lesionó y preocupa a Lionel Scaloni de cara al Mundial de Qatar 2022 que comenzará el próximo 20 de noviembre.

Un jugador importante de la Selección Argentina se lesionó y preocupa a Lionel Scaloni de cara al Mundial de Qatar 2022. En medio de un partido de su equipo, el futbolista se retiró de la cancha por una molestia. A sólo 24 días del comienzo de la Copa del Mundo, esto generó un nuevo dolor de cabeza para el entrenador que prepara todo para afrontarlo a partir del 20 de noviembre.

Guido Rodríguez, el volante surgido en River Plate que se desempeña en el Betis de España, sintió un pinchazo a pocos minutos del final del encuentro ante el Ludogorets por la UEFA Europa League. La única buena noticia del equipo fue la victoria por 1 a 0 en condición de visitante que sirvió para quedar como único líder del Grupo C que además comparte con la Roma y el HJK de Finlandia. Sin embargo, la dolencia del argentino opacó la alegría por la victoria.

A raíz de esto, Rodríguez se suma a los lesionados de la Selección junto a Paulo Dybala, Ángel Di María, Nicolás González, Juan Foyth y Juan Musso. A menos de un mes para el inicio del Mundial, Lionel Scaloni espera que sus futbolistas se recuperen para incluirlos en la lista de los 26 que viajarán a Qatar.

Con el paso de los años, el volante con pasado en el "Millonario" se convirtió en una pieza clave en la "Scaloneta" como primer reemplazo de Leandro Paredes en el mediocampo. De hecho, participó en determinados encuentros en los que el ex hombre de Boca no estuvo y cumplió de la mejor manera. Hasta el momento, con la "Albiceleste" acumula varios cruces a nivel internacional y obtuvo la Copa América 2021.

De Paul reveló el emotivo diálogo que tuvo con Messi antes de la final con Brasil

"Te hablo y me emociono porque no puedo ver los videos. No sé con qué compararlo, fue impresionante. Te lo intento decir con la mayor sinceridad y humildad posible: fue el mejor partido que jugué en mi vida, sin lugar a dudas. Estaba muy compenetrado, muy concentrado en lo que tenía que hacer. Y creo que me ayudó mucho errar el penal con Colombia. Me dio mucha bronca porque fui tranquilo y convencido de lo que iba a hacer, quise ajustarlo y se me va por arriba", soltó De Paul.

Luego, sobre las palabras de Lionel Messi hacia él aseguró: "La sensación no es de errarlo. Ahí no pensás '¿Qué te van a decir?' Pensás, los ves a todos ahí y decís 'Les fallé'. Estoy volviendo de patear y el primero que viene es el 'Pequeño' (por Messi) y me dice: 'Yo también erré, quedate tranquilo que vamos a jugar la final'. Justo después del mío vuelve a atajarlo Dibu. La verdad pensé que estaba en deuda y el partido con Brasil fue consagratorio".