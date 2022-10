De Paul reveló el emotivo diálogo que tuvo con Messi antes de la final con Brasil

Rodrigo De Paul reveló un diálogo emotivo que tuvo con Lionel Messi en un momento clave de la Copa América del 2021 que ganaron con la Selección Argentina.

Rodrigo De Paul reveló un diálogo emotivo que tuvo con Lionel Messi en un momento clave de la Selección Argentina en la Copa América 2021. El trofeo quedó en manos del elenco "Albiceleste" en la final contra Brasil por 1 a 0 y el volante fue fundamental en dicho compromiso junto al mejor del mundo. Sin embargo, la charla se dio horas antes de dicho compromiso, cuando el elenco nacional estaba a un paso de avanzar de ronda.

El equipo de Lionel Scaloni disputó ante Colombia las semifinales del torneo y no se sacaron ventajas en el tiempo reglamentario. Esto derivó en la definición por penales en la que Emiliano "Dibu" Martínez se lució atajando tres remates de los "Cafeteros" y la "Scaloneta" se metió en el duelo decisivo para enfrentara a la "Verdeamarela". De Paul fue uno de los encargados de patear, su remate se fue por encima del travesaño y, en diálogo con Sebastián Vignolo, recordó lo que habló en ese instante con la "Pulga".

"Te hablo y me emociono porque no puedo ver los videos. No sé con qué compararlo, fue impresionante. Te lo intento decir con la mayor sinceridad y humildad posible: fue el mejor partido que jugué en mi vida, sin lugar a dudas. Estaba muy compenetrado, muy concentrado en lo que tenía que hacer. Y creo que me ayudó mucho errar el penal con Colombia. Me dio mucha bronca porque fui tranquilo y convencido de lo que iba a hacer, quise ajustarlo y se me va por arriba", soltó De Paul.

Luego, sobre las palabras de Lionel Messi hacia él aseguró: "La sensación no es de errarlo. Ahí no pensás '¿Qué te van a decir?' Pensás, los ves a todos ahí y decís 'Les fallé'. Estoy volviendo de patear y el primero que viene es el 'Pequeño' (por Messi) y me dice: 'Yo también erré, quedate tranquilo que vamos a jugar la final'. Justo después del mío vuelve a atajarlo Dibu. La verdad pensé que estaba en deuda y el partido con Brasil fue consagratorio".

La decisión del Chiqui Tapia y Messi que perjudica a De Paul

Rodrigo De Paul sigue envuelto en escándalos. Tras mostrarse públicamente con Tini Stoessel hay quienes afirman que su reunión ante las cámaras fue armada para alejar los rumores de crisis y esconder su separación. De hecho, trascendió que Lionel Messi y Claudio "Chiqui" Tapia no están para nada contentos.

“La verdad es que al Chiqui Tapia, a Scaloni y sobretodo a Messi, que son los líderes de este equipo, no les gusta nada el perfil mediático de De Paul, y a la familia de Tini menos. Es por eso que salieron estas imágenes para acallar los escándalos y que todos hablemos de amor”, aseguró Juan Etchegoyen, dando a conocer la decisión del capitán de la Selección Argentina y del presidente de la AFA en cuanto a su postura sobre el escándalo mediático de Rodrigo.