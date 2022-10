No va más: la decisión del Chiqui Tapia y Messi que perjudica a De Paul

El Chiqui Tapia y Messi se cansaron del escándalo de De Paul con Tini. El mediocampista de la Selección Argentina, en el ojo de la tormenta.

Rodrigo De Paul sigue envuelto en escándalos. Tras mostrarse públicamente con Tini Stoessel hay quienes afirman que su reunión ante las cámaras fue armada para alejar los rumores de crisis y esconder su separación. De hecho, trascendió que Lionel Messi y Claudio "Chiqui" Tapia no están para nada contentos.

“Lo que a mí me cuentan es que la relación está terminada. Eso es lo más importante pero te voy a detallar el detrás de escena de las fotos que vimos. ¿No es raro que ellos se muestren públicamente en medio de este lío? Bueno, eso pregunté y lo que me dijeron es que este finde arranco a full la estrategia mediática. Un poco porque la familia de Tini no quiere escándalos y otro poco porque la AFA está podrida de los problemas internos del futbolista”, aseguró Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Por otra parte, el periodista afirmó: “¿No les parece raro que De Paul y Tini hayan estado en el mismo país las últimas semanas y no se hayan visto nunca? Recién ahora, en medio de todo esto, se ven y justo da la casualidad de que aparecen en la vía pública para que todos los veamos, déjenme dudar”.

Chiqui Tapia, Messi y la AFA, cansados de De Paul

“La verdad es que al Chiqui Tapia, a Scaloni y sobretodo a Messi, que son los líderes de este equipo, no les gusta nada el perfil mediático de De Paul, y a la familia de Tini menos. Es por eso que salieron estas imágenes para acallar los escándalos y que todos hablemos de amor”, aseguró Juan Etchegoyen, dando a conocer la decisión del capitán de la Selección Argentina y del presidente de la AFA en cuanto a su postura sobre el escándalo mediático de Rodrigo.

Resaltando que el encuentro entre Tini y De Paul fue planeado, el periodista de Mitre Live sentenció: “Lo que te puedo decir sobre este reencuentro es que fue armado, habría habido tensión, pases de factura, y hasta me contaban que habrían dormido en lugares distintos, una clara señal de que ya no serían pareja”.

El escandaloso llamado del papá de Tini a Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel no atraviesan su mejor momento sentimental. De acuerdo a los trascendidos, el jugador de la Selección Argentina y la cantante podrían anunciar su separación después del Mundial a disputarse en Qatar y en las últimas horas se filtró un llamado que el padre de la artista le realizó al volante.

Según Luli Fernández, Rodrigo De Paul llamó a su madre Mónica para contarle el panorama de su relación con Tini y allí fue que reveló la comunicación que tuvo con Alejandro Stoessel. "Habría llamado a su mamá, Mónica, y le habría dicho que estaba harto de la situación. Que el papá de Tini lo había llamado y que le habría cortado el teléfono porque la situación no da para más".