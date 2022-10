Un ídolo de México pidió la renuncia de Gerardo Martino: "Yo tomo el equipo"

La Selección de México llegó al Mundial de Qatar 2022 y tiene a uno de los entrenadores que más dudas genera en sus hinchas. Se trata de Gerardo Martino que, una vez más, fue criticado por una gloria del fútbol mexicano que volvió a insultarlo: "Si me dicen que lo sacan ya, yo tomo el equipo".

Una vez más las persona que fue al ataque de Gerardo Martino fue el exgoleador Hugo Sánchez que, en una entrevista con ESPN lanzó: "Si me llaman y me dicen que lo sacan, yo tomo la Selección Mexicana a 45 días del Mundial. Pero no es cuestión mía...". En este sentido, después Hugo Sánchez largó un comentario aun peor: ""Yo lamento profundamente que el Tata Martino sea el director técnico de la selección nacional. Eso lo lamento profundamente".

Gerardo "El Tata" Martino vive un drama en México, a menos de dos meses del arranque del Mundial de Qatar 2022. El entrenador de 59 años dirige a uno de los rivales de la Selección Argentina en la máxima cita del fútbol, como parte del Grupo C que completan Arabia Saudita y Polonia.

La mayoría de los hinchas resisten al entrenador rosarino y se lo demuestran día a día, aunque en esta oportunidad sobrepasaron un límite y recurrieron a la violencia. Después de la derrota por 3-2 contra Colombia en un amistoso, en el que estaba 2-0 arriba en el marcador, al ex Newell´s y Barcelona le tiraron de todo desde la tribuna.

Los números del Tata Martino en México

En enero de 2019, el santafesino asumió al mando del plantel mayor del "Tricolor" y fue campeón de la Copa Oro en ese mismo año. Sin embargo, algunas derrotas inesperadas en los amistosos y en las Eliminatorias camino al Mundial de Qatar 2022 hicieron que buena parte del público comenzara a resistirlo. Con el buzo de aquel Seleccionado, acumula 61 partidos con 38 victorias, 13 empates, 10 derrotas, 1 título y un 69.4% de efectividad.