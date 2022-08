Tite cruzó a Mbappé por menospreciar las Eliminatorias Sudamericanas: "No sabe"

Tite, entrenador de la Selección de Brasil, criticó a Kylian Mbappé por haber subestimado a las Eliminatorias Sudamericanas y comparó el flojo nivel al que deben enfrentarse a veces los seleccionados europeos.

A falta de menos de 100 días para el inicio del Mundial de Qatar 2022, el clima de la competición empieza a hacerse sentir cada vez con más intensidad y un entrenador de uno de los mejores equipos del mundo encendió la polémica. Tite, entrenador de la Selección de Brasil, opinó este jueves 18 sobre la subestimación que había realizado Kylian Mbappé de las Elimatorias Sudamericanas y no se guardó nada.

En mayo de 2022, durante una entrevista con un medio francés, Mbappé había declarado que el torneo clasificatorio sudamericano que brinda plazas para el Mundial "no está muy avanzado como en Europa". Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite, dejó pasar algunas semanas pero decidió contestarle al delantero del PSG. “Hablé hace poco con un columnista uruguayo y me dijo: ‘Jugar en Bolivia es muy difícil. Jugar en Cochabamba es muy difícil. Jugar en Uruguay es muy difícil...'. Seguramente, Mbappé no tiene este corte, no sabe de esta dificultad, no la buscó. No tenemos a, con todo respeto, Azerbaiyán para jugar. No tenemos uno para darte un respiro. Son todos partidos con un grado de dificultad muy alto en las Eliminatorias”, manifestó el DT de la "Verdeamarelha" en diálogo con ESPN.

“Para mí, el corte al que se refiere Mbappé no son las Eliminatorias. Quizá esté hablando de estos choques de Nations League o de amistosos europeos, pero no de las Eliminatorias”, expresó el exentrenador de Corinthians de 61 años, que dirigirá su segunda Copa del Mundo en Qatar, tras su primera experiencia en Rusia 2018.

Al comparar el nivel que existe entre la confederación europea y la sudamericana, el DT del seleccionado brasileño puso a la Conmebol como la más difícil de afrontar. “Las Eliminatorias aquí tienen un grado de dificultad mucho mayor que esa fase de grupos de las Eliminatorias europeas, digo que sí”, comentó quien luego de finalizar la competición mundialista, dejará su cargo como entrenador de Brasil.

