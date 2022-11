Selección Argentina: la verdadera razón por la que Rodrigo De Paul sigue siendo titular

El motivo exacto por el que Scaloni mantiene a De Paul como titular. Sin eufemismos, con datos y con historia. Por esto, el mediocampista estará desde el arranque ante Polonia, en el Mundial Qatar 2022.

Rodrigo De Paul se transformó en un nombre que, apenas se lo menciona, automáticamente divide aguas. Son diversas las opiniones que cada uno de los 45 millones de hinchas tiene sobre este futbolista que, antes del Mundial, era indiscutido en el once inicial de los fanáticos de la Selección Argentina. Con dos partidos jugados en Qatar 2022, el volante no mostró su mejor versión y ahora lo miran de reojo sin contar que el futbolero promedio mira con recelo que tenga un romance tan mediático con Tini Stoessel.

"La mayoría estuvo con nosotros. Y los poquitos que por media hora se olvidaron de estos tres años y medio que disfrutamos, los invitamos a que se suban de vuelta al barco porque no los vamos a dejar tirados”, dijo Rodrigo De Paul después del triunfo 2-0 sobre México en Lusail. Y ahí yace, justamente, la razón por la que Lionel Scaloni mantiene como titular a un referente de su etapa al frente del equipo.

Siendo jugador de selección desde 2018, Rodrigo De Paul nunca dejó de estar presente en los partidos de Argentina. Lionel Scaloni depositó su fe ciega en aquel joven que la rompía en Udinese y que ahora defiende los colores del Atlético Madrid. Versátil, metedor y siendo el socio perfecto de Messi en el mediocampo, supo encontrar en sus pies la conexión ideal entre la línea de volantes y la delantera.

Los números de Rodrigo De Paul en la Selección Argentina y durante el Mundial Qatar 2022

No es casualidad que Lionel Scaloni haya hecho varios cambios desde que comenzó el Mundial y Rodrigo De Paul nunca salga del equipo. Ni el DT ni los hinchas se olvidan de los tres años y medio que el surgido en Racing le dio al seleccionado nacional. Y eso va más allá de haber marcado dos goles y hecho siete asistencias: la actitud no se negocia y es por eso mismo que el mediocampista se ganó un lugar de privilegio.

Es cierto que el Mundial no te espera y que en 90 minutos podés irte a tu casa y dejar de jugar un torneo que esperaste durante cuatro años. Es cierto que la Copa del Mundo son instantes, son momentos y actualidad. Pero también son trabajo y constancia, y de hecho no debemos quedarnos con ese fallido pase de De Paul que se estrelló en el árbitro vs. México.

Si nos basamos en el último partido ante México, Rodrigo De Paul completó el 86% de sus pases y tuvo la pelota en 157 ocasiones. A su vez, fue el jugador argentino con más presiones efectivas (57) y el que más corrió en los dos primeros partidos (21.5 kilómetros). Que un puñado de errores no lo condenen, porque justamente fue su alto rendimiento el que acostumbró a los hinchas a tener una vara alta con un tipo fundamental en el esquema de Lionel Scaloni. Por todo esto, Rodrigo De Paul no sale del equipo y sigue siendo titular. Con Polonia, más que nunca.