Mundial Qatar 2022: así se vivió el amistoso de Argentina vs. Emiratos Árabes en las calles de Buenos Aires

Buenos Aires palpitó el partido amistoso de la Selección Argentina y las calles se llenaron de festejos e ilusión. Cómo se vivió la previa al mundial.

Este miércoles tuvo lugar el amistoso entre la Selección Argentina y Emiratos Árabes Unidos, por la previa del Mundial de Qatar 2022. Con un resultado optimista, La Scaloneta liderada por Lionel Messi goleó 5-0 a su rival y, en las calles, se palpitaron los festejos y la ilusión.

Las calles, en la previa al inicio de la Copa del Mundo, no escatimaron en festejos y gritos de euforia. Bares, pizzerías, peluquerías y hasta ópticas se llenaron de gente en apoyo al equipo albiceleste. El transporte público no fue la excepción: se podía divisar gente mirando el partido en los celulares, para no perderse ni un segundo del encuentro.

Las calles, a puro festejo e ilusión

Kaloian Santos

Kaloian Santos

Kaloian Santos

Kaloian Santos

Kaloian Santos

Kaloian Santos