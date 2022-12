Menotti, sobre el triunfo de Scaloni: "Me parece injusto acomodar siempre la definición de un entrenador por el éxito"

El director de Selecciones de la AFA y DT campeón del mundo en 1978 elogió a Lionel Scaloni pero intentó bajar el tono de los triunfos. Además, reconoció: “Pensé que a esta altura de mi vida ya no iba a sufrir por el fútbol, pero se sufre igual”.

El director de Selecciones de la AFA y DT campeón del mundo en 1978, César Luis Menotti, elogió a Lionel Scaloni pero intentó bajar el tono de los triunfos. "Me parece injusto acomodar siempre la definición de un entrenador por el éxito", explicó. Además, reconoció: “Pensé que a esta altura de mi vida ya no iba a sufrir por el fútbol, pero se sufre igual”.

En Alocarla por El Destape Radio, Menotti contó: “Muy feliz, se lo ganó en buena ley". También elogió al equipo y a los jugadores: "La Selección tuvo grandes jugadores y fue un gran equipo". Sumó: "Somos un país que tiene una genética futbolística. Siempre vamos a tener grandes jugadores".

El ex DT llenó de flores a Lionel Messi: "Messi tiene un estilo de vida relacionado a su formación y al fútbol. Maradona sabía hacer todo bien. Es el mejor jugador del mundo". Y siguió: "Lo que tuvo Argentina fue grandes jugadores y gran equipo, cosa que no tuvo Francia".

También destacó a Scaloni aunque aclaró: "Hubo grandísimos entrenadores que no han ganado mucho y otros que eran más o menos, si. No significa nada. Hay veces que el éxito aparece por el club que dirigís. Es más fácil con Barcelona que con, no sé, Betis".

Menotti fue uno de los que apostó a Scaloni y también a Pablo Aimar: "Me parece injusto acomodar siempre la definición de un entrenador por el éxito. El cuerpo técnico de la selección Argentina es un grupo experimentado", dijo.

Y apoyó fuertemente a Ángel Di María. Expresó Menotti: "Ha luchado contra el periodismo argentino que lo ha maltratado por muchísimo tiempo y él es un jugador de excepción que jugó en el Real Madrid y en la Juventus".

La intimidad de la Selección

La Selección Argentina consumó la hazaña memorable del título en el Mundial de Qatar 2022 y emprendió el viaje de regreso a Buenos Aires para celebrar el campeonato con los hinchas a partir del mediodía del martes 20 de diciembre. Las horas que pasaron entre la final ganada a Francia por los penales y el vuelo rumbo al aeropuerto internacional de Ezeiza fueron tal vez las que más disfrutaron los jugadores en los últimos 40 días.

A través de las historias, los "vivos" y las publicaciones en las redes sociales, fundamentalmente en Instagram, los futbolistas de "La Albiceleste" demostraron que se relajaron a pleno después del objetivo conseguido de la mano de un Lionel Messi imparable. Hubo bromas, juegos, mucha cerveza, fotos con la Copa del Mundo, música y alegría en una jornada que los dejará eternamente en las páginas doradas del deporte.

Una vez culminado el último partido en el Estadio Lusail de Doha, los futbolistas celebraron como nunca en sus vidas en el vestuario local. Las stories de Nicolás Otamendi hablaron por sí solas: allí hubo abrazos, saltos, música, canciones, cerveza derramada, chistes, distensión y venganza pura contra aquellos que alguna vez liquidaron a "La Scaloneta" en el comienzo de su ciclo.

Después llegó el turno del vuelo de retorno hacia Ezeiza, en el que los jugadores durmieron muy poco: todos quisieron tener su foto con la Copa del Mundo para postearla en las redes y aumentar la euforia de los hinchas a la distancia. Aquellos que pudieron conciliar el sueño, apenas lo hicieron por dos o tres horas.

Mientras estaban en sus asientos a la espera de las aproximadamente 15 horas de viaje para recorrer los 13.300 kilómetros que separan a Doha de Buenos Aires, hubo truco, mates, juegos, risas y mucho disfrute. ¡Hasta le pusieron el cinturón de seguridad al trofeo por las dudas! Gracias eternas y a celebrar con el público argentino en este suelo, como se merecen.