Menotti se enorgulleció por Di María: "Lo han maltratado muchísimo"

El director de Selecciones Nacionales de la AFA recordó los momentos en los que el equipo era criticado por los medios de comunicación. "Hubo un grupo que trabajó para eso", dijo.

Un día después de que la Selección Argentina haya salido campeón de la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar, César Luis Menotti, Director de Selecciones Nacionales de la AFA aseguró: "La Selección tuvo grandes jugadores y fue un gran equipo". También aseguró que el trabajo de Ángel Di María lo hizo muy feliz porque "ha luchado contra el periodismo argentino que lo ha maltratado por muchísimo tiempo".

Uno de los mejores entrenadores de todo el tiempo de la Selección Argentina que, ahora, es director de Selecciones Nacionales, charló con A lo Carla en El Destape Radio y recordó que el título de la Selección Argentina es una gran alegría para todo los hinchas. Y también recordó lo que fue el arranque de Lionel Scaloni cuando le llovieron críticas al entrenador: "No es ninguna novedad, hay periodistas que merecen respeto y otros que están en el mundo de los negocios". En ese sentido añadió que "había un movimiento que estaba más allá del entrenador. Era hasta político contra la AFA y usaron la designación del cuerpo técnico y fue un movimiento. Es un grupo que trabajó para eso".

Por otro lado, recordó como fue el ataque de los medios de comunicación hacia Ángel Di María: "Le ha tocado luchar contra el periodismo argentino que lo maltrató por muchísimo tiempo. Y él es un jugador de excepción que jugó en el Real Madrid y en la Juventus". Con respecto al equipo en sí mismo recordó que la final del Mundo fue muy complicada, entre otras cosas, por los futbolistas que tiene la Selección de Francia: "No es un equipo de barrio, cualquier jugador de ellos te puede complicar la vida. Por más que juege bien en lo individual, en lo colectivo yo te digo que van a ganar. Cuando enfrentás a ese tipo de jugadores, cualquiera de esos jugadores te complica la vida".

En referencia a Lionel Scaloni y la consulta sobre si "está en el olimpo de los entrenadores", Menotti indicó: "Hubo grandísimos entrenadores que no han ganado mucho y otros que eran mas o menos si. No significa nada. Hay veces que el éxito aparece por el club que dirigís. Es más fácil con Barcelon que con, no sé, Betis".

ionel Messi habló de su futuro con la Selección Argentina tras ganar el Mundial de Qatar 2022

Después de haberse confirmado el titulo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, confirmó que quiere seguir en el equipo un par de partidos más porque "disfruta" estar en el elenco de nacional al mando de Lionel Scaloni. Después de haberse consagrado campeón del Mundo añadió que la Copa "se hizo desear" pero finalmente ya la tiene.

En una charla luego de la ceremonia de premiación, Lionel Messi confirmó que quiere "seguir en la Selección Argentina unos partidos más". Además, señaló: "Después de conseguir la Copa América y lograr el título en un Mundial, ¿Qué va a haber después". Me encanta el fútbol, disfruto estar en la Selección y quiero seguir unos partidos más". El jugador rosarino indicó además: "Es una locura que se haya dado de esta manera. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. Es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá". Por otro lado, añadió: "No vemos la hora de estar en la Argentina para ver la locura que va a ser eso". Y por otro lado agregó: "Cerrar mi carrera de esta manera, porque seguramente son mis últimos años, es algo impresionante".