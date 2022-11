Los ecuatorianos también cargaron a Chile en el Mundial de Qatar: "El que no salta es chileno"

En la previa al partido inaugural contra el local, los hinchas ecuatorianos cargaron a Chile por su ausencia en el Mundial de Qatar 2022. El video desde la televisión argentina.

Los hinchas ecuatorianos que fueron a ver al Estadio Al Bayt el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022 se burlaron de Chile por su ausencia en el torneo. A apenas pocas horas del primer encuentro del certamen en la capital Doha, algunos fanáticos de la Selección dirigida por Gustavo Alfaro se acordaron de "La Roja", que reclamó los puntos para estar en su lugar por la mala inclusión de Byron Castillo en las Eliminatorias sudamericanas.

Ecuador conforma el Grupo A junto con el anfitrión, Países Bajos y Senegal, por lo que le tocó saltar a la cancha para el único duelo del domingo 20 de noviembre desde las 13 horas de Argentina. En la antesala al pitazo inicial del italiano Daniele Orsato, los seguidores de "La Tricolor" se mofaron de los chilenos por su reclamo ante la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) y el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) que no dio resultado.

Los hinchas ecuatorianos cargaron a Chile en el Mundial de Qatar 2022: "El que no salta es un chileno"

A medida que iban ingresando a las inmediaciones del Estadio Al Bayt, los seguidores del combinado de Alfaro se acordaron de "La Roja". De hecho, comenzaron a gritar "¡el que no salta es un chileno!". Ya dentro del estadio, continuaron con el clásico "¡el que no salta no va a Qatar!". Da la sensación de que, luego de los reclamos de los trasandinos en los escritorios, nació otra rivalidad en Sudamérica.

Qué pasó con Byron Castillo entre Ecuador y Chile

Las Federaciones de Chile y Perú apelaron el fallo de la FIFA con respecto al futbolista y concurrieron al TAS. Ambas instituciones reclamaron la mala inclusión del defensor de Ecuador en los partidos correspondientes a las Eliminatorias. Con esta decisión, intentaron que el Seleccionado de Alfaro no jugara esta Copa del Mundo, aunque no lo consiguieron.

Video: los ecuatorianos se burlaron de Chile en el Mundial de Qatar 2022.

Según lo que alegó Chile en un principio, el mencionado volante nació en Colombia en 1995, lo cual efectivamente quedó comprobado. Además, Castillo participó en varios encuentros de su combinado nacional, tales como el empate 0 a 0 ante "La Roja" y también la victoria de su equipo ante el conjunto trasandino por 2-0. Si a Ecuador le daban por perdidos los cotejos en los que el defensor participó y a Chile le brindaban los puntos correspondientes, hubiera ocupado su lugar en la máxima cita. Sin embargo, la FIFA decidió que Ecuador disputara igual este certamen, aunque empezará las próximas Eliminatorias con tres puntos menos. Además, le aplicó algunas multas económicas.

El fixture de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022

Grupo A:

Qatar vs. Ecuador el domingo 20 de noviembre a las 13 horas de Argentina. Ecuador vs. Países Bajos el viernes 25 de noviembre a las 13. Ecuador vs. Senegal el martes 29 de noviembre a las 12.

Por qué Chile no juega el Mundial de Qatar 2022

La realidad es que el elenco trasandino no pudo clasificar en las Eliminatorias sudamericanas, que otorga cuatro plazas y media para la Copa del Mundo entre diez Seleccionados. En la tabla de posiciones del último certamen, "La Roja" culminó séptima, por lo cual ni siquiera pudo aspirar al repechaje al que ingresó Perú, que luego cayó por los penales ante Australia. En tanto, los cuatro boletos directos los obtuvieron Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador.