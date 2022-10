La preocupación de una figura de Argentina por las lesiones: "Angustiado"

A falta de 22 días para el Mundial de Qatar 2022, una pieza clave del seleccionado argentino se refirió al estado físico de dos de sus compañeros.

La expectativa a falta de 22 días del Mundial de Qatar 2022 es cada vez mayor y los jugadores de la Selección Argentina se encuentran en la recta final de la preparación en sus equipos. Con algunos jugadores que generan incógnitas por su estado físico, Lisando Martínez mostró su preocupación por dos piezas clave, habló de cómo ve al equipo de cara a la cita mundialista y del posible retiro de Lionel Messi.

Paulo Dybala y Ángel Di María se encuentran realizando una rehabilitación especial para recuperarse de sus lesiones musculares y llegar de manera óptima a qatar 2022. En diálogo con el programa SportsCenter de ESPN el jugador del seleccionado argentino expresó la intranquilidad que le genera la situación de ambos futbolistas: "Me siento un poco angustiado por ellos. Son jugadores muy profesional que siempre dan lo mejor de ellos en el fùtbol. Pero sé que se van a recuperar muy muy rápido porque son muy profesionales y eso hace que la recuperación sea rápida. A veces es inevitable no pensar en lesiones porque es parte del fútbol también. Pero hay que enfocarse en lo bueno, rodearse de buena energía, que eso va a llevar a que las lesiones sean un poco menos".

Los favoritos a quedarse con la Copa del Mundo suelen ser las mismas potencias históricas de siempre, y Martínez reconoció el trabajo hecho por Lionel Scaloni sirvió para que sea tenido en cuenta entre los pretendientes. "Hay muchos candidatos, muchas seleciones que vienen trabajando muy bien, como nuestra selección, como Brasil, Francia, Alemania...siempre son selecciones que trabajan y que tienen un proyecto muy interesante. España también juega muy bien al fútbol. En un Mundial vos podés tener favoritos, pero tal vez tuviste una mala noche y vas para afuera. Nosotros tenemos que trabajar con esta humildad que nos viene dando resultados e ir partido a partido", remarcó.

Si bien en la última entrevista Lionel Messi dejó abierta la posibilidad de no retirarse de la selección tras el Mundial, en oportunidades anteriores había afirmado que sí lo sería. Sin embargo, el exdefensor de Defensa y Justicia tiene otros planes para el mejor jugador del mundo. "No, no, ¿cómo va a ser el último Mundial? Estás loco. No lo vamos a dejar. Sin dudas que va a ser muy especial, yo creo que Leo se está preparando muy bien. Lo veo muy feliz, que disfruta, me pone muy felíz por él y nosotros sin duda que vamos a ir la guerra por él", manifestó el jugador de 24 años.

"Licha" comparte planetl en el "United" con Alejandro Garnacho, el joven argentino que despierta ilusión de cara al futuro, del que tiene una buena consideración. "Garnacho tiene un talento enorme, para mì tiene un futuro brillante: depende todo de él, de lo que trabaje. Es chico, tiene que seguir aprendiendo. Siempre le digo que tiene que aprovechar estar en este momento, que trate de escuchar, que pida consejos, que siga mejorando, que haga entrenamientos extra, que lo que peinsa que le falte que lo siga trabajando porque es joven. Para mi no tiene techo, tanto al Manchester como a la Selección Argentina le va a dar mucho", resaltó.

El increíble presente de Lisandro Martínez en el Manchester United

Lisandro llegó a los "Red Devils" para esta temporada luego de una exitosa etapa en el Ajax de Países Bajos. Además de ya haber compartido tiempo con una estrella como Messi, en el equipo inglés le tocó la chance de hacerlo con Cristiano Ronaldo, una de las máximas figuras mundiales. "Me siento un privilegiado. Para mí es un orgullo tener estos grandes jugadores y compartir cada dìa, pero también uno aprende y eso es lo lindo. Uno absorve de estos jugadores porque lo han ganado todo y quieren más, tienen una mentalidad que es muy admirable y eso hace también que en cada entrenamiento y partido uno de el màximo", comentó el central izquierdo.

Desde su arribo a Manchester, "Licha" ha tenido un desempeño muy alto que lo llevó a ganarse rápidamente el cariño de los hinchas, que lo ovacionan después de cada partido. "Me siento muy felíz, un privilegiado, que todo el estadio coree el 'Argentina, Argentina', siendo argentino para mì es un rogullo enorme. Se siente algo en el pecho, en el corazón, que es increíble y es un orgullo".