La patada criminal que recibió el Huevo Acuña en el duelo ante México por el Mundial

Marcos "Huevo" Acuña recibió una tremenda patada de un rival mexicano a los 21 minutos del duelo de la Selección Argentina por el Mundial de Qatar 2022.

En el duelo clave entre la Selección Argentina y México por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022, Marcos "Huevo" Acuña sufrió una tremenda patada por parte de un rival cuando corrían 21 minutos del primer tiempo en el Estadio Lusail. Este encuentro es clave para lo que vendrá días más tarde cuando el combinado nacional se enfrente a Polonia en la última fecha de la zona en el que tendrá que conseguir un triunfo para meterse en octavos de final en el caso de que empate o le gane a los de Gerardo "Tata" Martino.

Néstor Araujo fue el que cruzó al defensor argentino en una jugada en la que la "Albiceleste" atacaba. El futbolista mexicano se ganó la tarjeta amarilla, aunque la infracción fue durísima y ameritaba una tarjeta roja. El árbitro Daniele Orsato, no fue a revisar el VAR para determinar el resultado de la acción, sino que sólo sacó la tarjeta.

Con respecto a lo futbolístico, en la primera mitad no hubo muchas situaciones claras de peligro y los arcos se mantuvieron en 0. Emiliano "Dibu" Martínez tuvo una atajada espectacular en el cierre luego de un tiro libre y fue lo más cerca que el elenco "Azteca" estuvo del gol. Por el lado "Albiceleste", no hubo un buen funcionamiento en el mediocampo y no pudieron aprovechar las ocasiones que tuvieron.

Cabe destacar, que la Selección Argentina necesita un triunfo para llegar con más confianza al tercer encuentro en el que se medirá ante Polonia. El trabajo de Lionel Scaloni para revertir este momento será fundamental si quieren clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. En caso de un empate, todavía tendrá posibilidades pero estará obligado a ganarle al conjunto europeo.

Formaciones de la Selección Argentina y de México

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Enzo Fernández; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.DT: Lionel Scaloni.

México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo; Héctor Herrera y Edson Álvarez; Hirving Lozano, Luis Chávez o Andrés Guardado y Alexis Vega; Rogelio Funes Mori. DT: Gerardo Martino.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia), asistido por sus compatriotas Ciro Carbone y Alessandro Giallatini. VAR: Massimiliano Irrati (Italia).

Estadio: Lusail.