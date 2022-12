Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, lapidó al DT de Portugal: "Qué pena"

Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo, fulminó al DT de Portugal Fernando Santos por haber dejado a su marido en el banco contra Suiza. "Qué pena", posteó la argentina.

Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo, se sorprendió al igual que muchos cuando una hora antes de Portugal vs. Suiza se enteró de que su marido no iba a ser titular en el partido por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Más allá de que la decisión le salió bien al entrenador Fernando Santos porque el equipo ganó 6-1 con un triplete de su reemplazante Gonçalo Ramos, que quitaran a "CR7" de la formación no le gustó nada a su pareja.

La empresaria y modelo argentina nacionalizada española de 28 años cargó contra el DT con un fuerte posteo a través de su cuenta oficial de Instagram (@georginagio), donde tiene más de 40 millones de seguidores. Apenas culminado el encuentro con el boleto de los lusos a los cuartos de final, donde enfrentarán a la revelación Marruecos, la mujer del "Bicho" fue lapidaria con el técnico que llevó al delantero de 37 años a obtener los únicos dos títulos que tiene con su país: la Eurocopa 2016 y la Nations League 2019.

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, se enojó con el DT de Portugal: "Tu amigo Fernando"

Mediante una publicación en su feed de Instagram con algunos emojis y fotos en el estadio en el que se disputó el cotejo, la modelo aprovechó para saludar a los lusos y, de paso, liquidar al estratega Santos por haber puesto apenas 20 minutos a "CR7". "Enhorabuena (felicitaciones) Portugal. Mientras los 11 jugadores cantaban el himno, todos los objetivos puestos en ti", comenzó con energía positiva hacia su marido.

Georgina Rodríguez liquidó al DT de Portugal por la suplencia de Cristiano.

Sin embargo, lo más fuerte del mensaje llegó después: "Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos". "La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más", completó con la mención directa al entrenador de los lusos.

La alegría de Cristiano por el pase de Portugal a cuartos: "Exhibición"

Mediante un posteo en Instagram (@cristiano), el máximo goleador de la historia de Real Madrid subió varias imágenes de una noche espectacular para los suyos y así la describió: "Increíble día para Portugal, con un resultado histórico en la máxima competición del fútbol mundial". Además, aprovechó para elogiar a pleno a sus compañeros cuando definió al rendimiento de todos como una "exhibición de lujo de un equipo lleno de talento y juventud" y cerró: "Nuestra Selección está de enhorabuena. ¡El sueño está vivo! ¡Hasta al fin! ¡Fuerza Portugal!".

La alegría de CR7 por el pase de Portugal a cuartos.

Cuándo juega Portugal vs. Marruecos en el Mundial Qatar 2022

El Seleccionado luso chocará con el africano el sábado 10 de diciembre a las 12 horas de Argentina en el Estadio Al Thumama de la capital Doha. El vencedor de esta llave chocará en las semifinales con el ganador de la serie entre Francia e Inglaterra, que jugarán el mismo día desde las 16.