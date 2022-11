Estafaron al Chapu Martínez en Qatar a días del Mundial

Martín "Chapu" Martínez compró entradas para los partidos de la Selección Argentina el Mundial de Qatar 2022 y denunció que lo estafaron.

Martín "Chapu" Martínez denunció que lo estafaron con las entradas que compró para los partidos de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. El influencer compró los tickets unos meses antes para disfrutar de la Copa del Mundo que comenzará el próximo domingo 20 de noviembre, pero se encontró con algo inesperado. El vendedor no sólo lo estafó a él, sino que hizo la misma maniobra con más de 30 personas.

El instagramer que saltó a la fama tras su famoso video de "Traeme la Copa, Messi", antes del Mundial de Rusia 2018, aún no sabe si presenciará los encuentros del elenco nacional ante Arabia Saudita (22/11), México (26/11) y Polonia (30/11). Mientras tanto, sube distintas publicaciones a sus redes sociales en las que muestra su estadía en el país organizador del certamen. Ahora, a raíz de una denuncia que se filtró, se supo que el estafador es Julián Bisignano, quien creó una empresa para vender las entradas.

Según afirma el escrito al que accedió Clarín: "El 29 de septiembre de 2022, con total confianza por la cantidad de seguidores que tenía en su cuentas sociales y por la que el denunciado mismo transmitía, le compró a Julián Bisignano entradas para los tres partidos de la fase de grupos ante Arabia Saudita, México y Polonia, las cuales tenían un costo de dólares estadounidenses mil novecientos (U$$ 1.900) abonando una seña de dólares estadounidenses novecientos (U$$ 900)".

Al parecer, el influencer compró las entradas y le confirmaron que se las entregarían a mediados de octubre. Esto se atrasó un tiempo más, le aseguraron que a fines de dicho mes y luego a principios de noviembre. Esto nunca sucedió, Bisignano lo bloqueó de WhatsApp y, para colmo, otras treinta personas utilizaron el mismo medio para adquirirlas, pero también fueron estafadas por la empresa Starmine Agency.

El mensaje del "Chapu" Martínez en el que anunció que compró las entradas

En una de las stories publicadas por el artista, explicó paso a paso cómo compró los boletos para asistir a Argentina vs. Arabia Saudita y adjuntó las capturas de pantalla para demostrarlo. "Tus entradas han sido enviadas", se puede observar, entre otras cuestiones. "Ahora que salga el pasaje LPM (la puta madre)", escribió el protagonista, a la vez que mencionó a la cuenta oficial de la organización del certamen y adjuntó la bandera del país anfitrión. No descarta ir a apoyar al Seleccionado en alguno de los dos juegos posteriores en el Grupo C: ante México y Polonia.

En la aplicación en la que eliminó del feed todos sus posteos del pasado, Chapu Martínez ahora subió nuevamente el viejo video de "Traeme la Copa, Messi" de la antesala a Rusia y redactó: "No será un adiós sino un hasta luego...". En aquel entonces, su filmación se hizo tan viral que la gente en la calle se sorprendía, le pedía autógrafos, lo agredía llamándolo "Teletubbie" y otras personas lo elogiaban. Tal fue el furor que hasta llegó a conocer al propio "Leo" en diciembre de 2018.