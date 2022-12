El video que demuestra cómo Messi "sacó a bailar" a un pibe de 20 años

Lionel Messi convirtió un gol, brindó dos asistencias, fue una de las grandes figuras en la goleada contra Croacia y un video suyo en el que demostró cómo bailó al defensor croata Josko Gvardiol se hizo viral.

Lionel Messi demostró una vez más que es el mejor jugador del mundo y, en un partido importantísimo contra Croacia en las semifinales del Mundial de Qatar 2022, apareció para generar una jugada increíble en el tercer gol de la Selección en la goleada por 3 a 0. No quedaron dudas de que la "Pulga" tiene un nivel espectacular, lo dejó en claro sacando a bailar al defensor Josko Gvardiol, de 20 años, para luego asistir a Julián Álvarez y el video se viralizó a los pocos minutos. El diez lo hizo y no sólo eso, dio otra asistencia más en el segundo tanto que marcó el ex jugador de River Plate.

Sin embargo, las imágenes televisivas no fueron las únicas que captaron el momento de la acción del hombre del PSG. Desde la tribuna filmaron la jugada desde atrás y se aprecia perfectamente la manera en la que gambetea una y otra vez al zaguero para dejarlo en el camino y luego asiste al "Araña". Esto le dio aún más aire al equipo que comanda Lionel Scaloni, que no llegó a sufrir el final como en los dos cruces anteriores.

Luego de recibir la pelota por parte de su compañero desde un lateral, Messi la controló ante la marca de la joven promesa croata Gvardiol, que no se despegó de él. Sin embargo, el astro rosarino encontró la fórmula, lo dejó en el camino y metió un pase perfecto al medio para que Álvarez lo cambie por gol. Este grito significó el último en el marcador, que antes abrió el propio Lionel con un remate de penal cuando corrían 34 minutos del cotejo y aumentó Julián con una contra contundente.

El próximo domingo 18 de diciembre, el elenco dirigido técnicamente por Lionel Scaloni se verá las caras con el ganador de Francia vs. Marruecos buscando el trofeo que no levanta desde el Mundial de México 1986 en el que Diego Armando Maradona fue la gran figura. Ahora el turno es de Lionel, que quiere revancha de lo que pasó en Brasil 2014.

Cuándo juega la Selección Argentina la final del Mundial de Qatar 2022: hora, TV en vivo y streaming

"La Scaloneta" chocará en la final con el ganador entre Francia y Marruecos. El partido se jugará el domingo 18 de diciembre de 2022 a las 12:00 (hora argentina) en el Estadio Lusail de la capital Doha, el mismo en el que se disputó la semifinal. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales TV Pública (aire), TyC Sports y DeporTV (cable). En tanto, el streaming online estará a cargo de sus respectivas plataformas Cont.ar y TyC Sports Play, además de otras alternativas en las plataformas como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.