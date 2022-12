El técnico de Australia picanteó a la Selección en la previa del partido del Mundial: "A ganar"

Graham Arnold, el técnico de Australia, picanteó a la Selección antes del partido correspondiente a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

El técnico de Australia lanzó una picante declaración en la previa del partido contra la Selección por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Horas antes del cruce trascendental que clasificará a uno de los dos equipos a los Cuartos para medirse ante el ganador de Países Bajos y Estados Unidos, el DT no lo dudó y dio su pronóstico. Mientras tanto, del lado argentino mantienen el perfil bajo y esperan la recuperación después del cruce ante Polonia.

"Después de entrenar hoy tendremos un panorama mucho más claro y después definiremos el equipo para enfrentar a Australia mañana. Es un buen equipo y esto es fútbol. Son 11 contra 11 como han dicho ellos. Hay que jugar. El planteamiento es lo que venimos haciendo. Sabemos que tienen buenos jugadores e intentaremos contrarrestar eso", sostuvo Scaloni en el inicio de la conferencia de prensa brindada este viernes. El estratega australiano, Graham Arnold, fue más que picante.

"¿Vamos a ganar? ¡Por supuesto! Dirigí al equipo en los Juegos Olímpicos de Tokio y vencimos 2 a 0 a Argentina. Es una camiseta amarilla contra una celeste y blanca. Son 11 contra 11. Si hay algo que no sólo lo demostramos al país, sino también al mundo, es que estamos conectados como equipo y como grupo, comprometidos entre nosotros", lanzó Arnold en referencia al encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Ahmad bin Ali desde las 16:00 (hora argentina). Además, recordó el duelo que tuvo como DT del equipo en Tokio, cuando ganaron en fase de grupos. Sin embargo, los nombres son diferentes y será otra competencia muy diferente.

Por otro lado, Graham Arnold agregó: "Queremos jugar contra los mejores. Ponernos a prueba y mostrarle al resto del mundo cuál es nuestra cultura. Digo esto desde hace 6 u 8 meses. Cuando era chico, Australia era conocida como la espalda del mundo y nadie nos dio una oportunidad. Éramos los desvalidos y salimos peleando. Eso no es diferente ahora".

Lionel Scaloni sobre la presencia de Ángel Di María ante Australia

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa del partido contra Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 y analizó lo que será el encuentro ante el conjunto oceánico. La Selección enfrentará a al elenco australiano este sábado 3 de diciembre, por lo que el DT hizo mención a lo que será este cruce trascendental y lo que puede ser la ausencia de una de sus figuras.

Scaloni se refirió a los posibles cambios en la formación y la dolencia de Ángel Di María: "No sé si va a haber cambios hasta que no entrenemos hoy. Siempre pensamos en cómo enfrentar al rival con los que sabemos quiénes son los mejores para jugar ese partido. En el entrenamiento de hoy no está en claro la alineación. Si está bien, puede jugar. Recién hoy vamos a tener un panorama de lo de Ángel, esperemos que esté bien, pero no puedo decir que va a jugar porque no tenemos un panorama exacto".