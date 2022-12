El detrás de escena del fracaso de Bélgica en el Mundial: infidelidades entre compañeros, internas y peleas en el vestuario

Bélgica se despidió del Mundial de Qatar 2022 con el empate ante Croacia después de los problemas de infidelidad en el plantel y las internas de vestuario entre sus futbolistas.

Bélgica se despidió del Mundial de Qatar 2022 tras el empate sin goles ante Croacia, pero envuelto en varias internas de vestuario que involucran a algunos de los futbolistas del plantel. Uno de los problemas de base del equipo no tiene nada que ver con lo futbolístico, ya que una infidelidad de la expareja de Thibaut Courtois con Kevin De Bruyne desató un conflicto que nunca se resolvió e influye en lo que sucede entre ellos.

El hecho de que no se dirijan la palabra en los entrenamientos es una muestra clara de cómo está -y cómo estuvo- el clima de los belgas en la Copa del Mundo. Para colmo, los resultados no ayudaron para nada en los últimos dos compromisos que disputaron. La victoria ante Canadá en el debut los ilusionó, la derrota con Marruecos en la segunda los complicó y la igualdad con los croatas los sentenció dejando en evidencia que las cosas no estaban nada bien.

Si bien los propios futbolistas desmintieron los hechos, también trascendió que hubo una fuerte pelea entre el propio De Bruyne, Eden Hazard y Jan Vertonghen en la que intervino Romelu Lukaku para separarlos. Esto, al parecer, sucedió durante un entrenamiento luego de lo que fue la derrota ante el combinado marroquí y se sumó a los problemas que ya existían. Dicha caída los dejó al borde de la eliminación que finalmente se concretó con el empate ante Croacia.

Por si esto fuera poco, el atacante Lukaku tuvo muy poca actividad por llegar con lo justo, debutó contra Marruecos y ante Croacia erró muchas situaciones de gol que podían ser determinantes para romper el marcador. Casi sin querer, sus compañeros aseguraron en distintas oportunidades que tenían una delantera vieja, perdieron jugadores claves y que no tenían chances de ganar el Mundial de Qatar 2022. Esto, por supuesto, también influyó puertas adentro generando aún más inquietud dentro del plantel de Roberto Martínez, quien renunció a su cargo tras el final del cotejo.

La justificación de Eden Hazard en medio de la polémica en el Mundial

El propio Hazard fue uno de los que trató de aclarar lo sucedido y desmintió los hechos: “No ha habido peleas. Tuvimos una reunión todos los jugadores con el cuerpo técnico y nos dijimos a la cara lo que pensamos. Todos estamos unidos. Se escuchan cosas que no son ciertas. Es un momento complicado por la derrota, pero todos estamos dispuestos a trabajar juntos”. Con esto hizo referencia al duelo con Marruecos que los dejó al borde de la eliminación del Mundial.