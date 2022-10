El deseo de los hinchas argentinos para el Mundial de Qatar 2022: "Que la Copa vuelva en diciembre"

A 24 días del inicio del Mundial Qatar 2022, la Copa del Mundo está en Argentina y El Destape dialogó con algunas de las personas que asistieron a La Rural para ver el trofeo más preciado.

La Copa del Mundo está en Argentina y miles de fanáticos se acercaron tanto el miércoles 26 como este jueves 27 de octubre a La Rural para disfrutar de una gran experiencia que culmina, nada más y nada menos, que con la foto con el trofeo más preciado. A falta de 24 días para el Mundial de Qatar 2022, El Destape dijo presente y dialogó con varios de los hinchas argentinos que esperan porque la Selección Argentina sea campeona por tercera vez en la historia. A lo largo de la jornada, los mismos se unieron en deseos similares con respecto a Lionel Messi y al equipo que dirige Lionel Scaloni.

A falta de 24 días para el comienzo del torneo internacional más importante de todos, los simpatizantes están más ansiosos que nunca y, que el premio pise el suelo de nuestro país intensificó aún más esas ganas de que llegue el día. El 20 de noviembre dará el pitazo inicial, dos días después debutará la "Albiceleste" contra Arabia Saudita y posteriormente se medirá con México (26/11) y con Polonia (30/11). Las expectativas son cada vez más grandes y los que tuvieron a centímetros la Copa lo demostraron en sus palabras.

"Estoy tranquilo, siento que el equipo está muy unificado así que vamos por buen camino. A Lionel lo veo muy bien, llega perfecto para el Mundial porque la viene rompiendo en el PSG", sostuvo un joven hincha en La Rural minutos antes de ingresar al salón en el que se encontraba el trofeo. Mientras tanto, disfrutaba de las distintas alternativas de la experiencia que contenía juegos de realidad virtual, metegoles, fútbol - tenis y muchas cosas más. Con la confianza intacta en el 10 de la "Scaloneta", los presentes lo llenaron de elogios y se ilusionan con que traiga la Copa en diciembre.

Muchos de los presentes asistieron tanto el 26 como el 27 de octubre para aprovechar ambos días de la mejor manera. Sin embargo, algunos no vivieron lo mismo por la dificultad de conseguir los tickets para ingresar. Al margen de esto, la organización hizo lo posible para que el público disfrute de tener el trofeo muy cerca. Es el caso de otro de los hinchas, quien contó: "Es una experiencia única. Vine ayer, me quedé con la mala sensación de tener que irme porque no había entrada. Hoy vine tempranito, hicimos dos horas de fila. Ojalá la veamos hoy y vuelva rápido, en diciembre". Por otro lado, agregó: "Las expectativas altísimas. De los mundiales que vi desde el 2006 para acá es el que más chances tenemos, no por los jugadores sino porque hay un equipo, que siempre los hubo pero hoy hay un equipo armado. Ojalá se le dé a Lionel. Creo que sería más feliz porque lo gane él que porque lo gane la Selección, mirá lo que te digo".

Como muchos, esperan porque Leo Messi levante la Copa el 18 de diciembre en Qatar y consiga finalmente ese objetivo pendiente. No hay dudas que lo merece, y en su quinto Mundial tratará de lograr lo que se le hizo esquivo desde Alemania 2006 en adelante. Otra de las fanáticas que no dudó en demostrar su pasión por el fútbol y el equipo lanzó: "Fue una experiencia muy linda la de la Copa, única. Me emocioné y es muy lindo lo que hacen. La expectativa para el Mundial es muy alta, ojalá ganemos este mundial, es lo que espero por mí y por los chicos que no pudieron como yo en el 78 y en el 86 festejar en las calles que es tan lindo esa alegría que necesita el pueblo argentino. A Leo lo veo re bien, vamos a tirarle fuerza desde acá, los argentinos queremos ganar esta copa, la merecemos".

Muchos simpatizantes no se guardaron nada y, con mucha fe, también dejaron su mensaje: "Hay que ir pasando de ronda y ver qué táctica va a usar Scaloni para cada partido. Nosotros no lo sabemos, pero estoy segura que el cuerpo técnico tiene un as bajo la manga para que cada partido sea totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Sé que Messi va a dar todo, se lo va a cuidar, respetar, es el capitán y lo va a demostrar en cada jugada y en cada partido", soltó Silvia, otra de las simpatizantes que habló con El Destape.

El deseo para la final y la promesa si Messi levanta la Copa

Si hay algo que no puede faltar en cada Mundial son las promesas de los argentinos si es que finalmente el equipo se queda con el ansiado trofeo. Gastón, ferviente hincha del Seleccionado le dijo a El Destape: "Si llegamos a la final ojalá que nos toque Alemania, y si salimos campeones ni lo dudo: me tatúo la Copa del Mundo y la fecha". Mientras que otro de los fanáticos que participó del evento que se desarrolló en La Rural agregó: "Quiero que Argentina juegue la final con Inglaterra o Brasil, le tengo mucha confianza. Y me tatúo lo que sea, a Messi con la Copa o la fecha, pero algo me hago".

Por otro lado, Camila, oriunda de Lomas de Zamora, sostuvo: "Quiero la revancha del 2014 contra Alemania y si ganamos el Mundial me tatúo 'La Scaloneta', lo hago", soltó entre risas.