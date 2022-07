El abogado de De Paul confirmó si Rodrigo jugará o no el Mundial

Luego de los rumores que surgieron que podría perderse la máxima cita mundialista, su letrado fue contundente sobre el tema.

El abogado de Rodrigo De Paul, Marcelo Rocchetti, se refirió a los rumores que indicaban que su defendido podía llegar a perderse el Mundial de Qatar 2022 por algún tipo de denuncia judiicial de su expareja Camila Homs, y fue contundente al respecto.

A partir de una declaración en radio del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, en la que dijo que ningún jugador puede participar del Mundial de Qatar si tiene denuncias penales y aclaró que no era la situación del volante, se generó un revuelo ante su probable prohibición de la cita mundialista por su disputa judicial con Homs. En relación a los rumores que se generaron, Rocchetti salió a aclarar la situación y dijo que "va a jugar el Munidal y la va a descoser".

"Amanecimos con una sorpresa importante por lo que dijo Tapia al ser consultado sobre si De Paul podría quedar afuera del Mundial de Qatar por problemas relacionados a su separación. Vale la pena aclarar que Rodrigo no está en curso en ninguna conducta o circusntancia que amerite que peligre su presencia en el Mundial", comenzó diciendo Rochetti en diálogo con el programa Argenzuela por C5N. Y luego, añadió: "Él cumple a rajatabla sus obligaciones de papá y sus alimentarias. No fue denunciado por ningún hecho de violencia ni nada que se le parezca, no entendemos por qué se originó esa información".

Rochetti también contó que el volante del seleccionado argentino charló con el presidente de AFA a partir de que viralizó la noticia: "Tengo entendido que "Chiqui" Tapia habló con Rodrigo. Creo que si el señor Tapia dijo algo parecido a lo que se publicó, se interpretó mal. Nunca pudo haber dicho que la participacion de De Paul estaba en duda porque no hay ninguna situación que implique la toma de una decisión que lo deje afuera del Mundial. No hay denuncia de violencia ni de ningún tipo y está cumpliendo con sus obligaciones alimentarias y de papá. La participación de De Paul en el Mundial de Qatar corre el mismo peligro que la particpación de Messi, que la del "Dibu" Martínez o que Ángel Correa: ningún riesgo. De Paul va a jugar el Mundial y la va a descoser".

Además, el letrado dio detalles de cómo se encuentra la situación judicial entre De Paul y Homs: "Nosotros tuvimos una mediación en términos muy cordiales con la señora Homs y la Dr Trimarco. Aunque no nos pusimos de acuerdo, la relación entre ellos sigue siendo cordial y definimos tomar otro camino para que se ponga un punto de luz sobre lo que estaba oscuro. Pero no hay denuncias cruzadas, no hay ningún tipo de inclumpimiento de ninguna de las partes. La señora Homs también está cumpliendo sus deberes de madre. No entendemos a qué se debió semejante operación".

Asímismo, se refirió al momento de que el exjugador de Racing se enteró de lo que estaba circulando en los medios: "Cuando salió la noticia hablé con Rodrigo y arreglamos salir a hablar públicamente para desmentir todo esto. No sé si no le suma toda esta situación en la parte futbolítica, pero sí sé es que le afecta personalmente, porque no es agradable para ningún hombre que se diga públicamente que no atiende sus obligaciones de padre. Espero que esto se aclare pronto y que la separación se termine en buenos términos como venimos llevándola".

La relación entre De Paul y Homs y lo judicial

De Paul y Homs junto a su hija, cuando eran pareja.

Rochetti confesó cómo es la relación hoy en día entre De Paul y Homs, más allá de que estén enfrentados en la parte judicial: "La relación con Camila es excelente. Porque en el festejo del cumpleaños de su hijo estuvo la madre de Rodrigo y sus amigos. No hay ningún problema en este aspecto entre ellos".

"Aunque la mediación de hoy por compensación y cuota alimentaria fracasó, fue en términos cordiales. Decidimos iniciar un proceso judicial para la fijación de la cuota alimentaria y se fijó un depósito en consignación que, a criterio de nuestra parte, es sufuciente para cubrir los gastos de manutención de los chicos", comentó el abogado.

Para finalizar, el abogado dio detalles sobre cómo continuará el proceso: "Se cerró esta mediación y nosotros interpusimos una demanda para fijaciones alimentarias, que está en trámite y será notificada Homs ni bien se levante la Feria Judicial. Rodrigo, en el mismo momento que se interpuso la demanda por fijaciones alimentarias, hizo un depósito muy importante de dinero para la manutención de los chicos".