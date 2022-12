Caos en la Selección de Brasil: tras la eliminación ¿llega un DT extranjero?

Sorpresa desde la Selección de Brasil por los tres notables entrenadores extranjeros en los que piensa la Confederación para reemplazar a Tite, tras el fracaso en el Mundial de Qatar 2022.

El fracaso de la Selección de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 provocó la renuncia de Tite como entrenador después de seis años y medio en el cargo. Luego de la eliminación a manos de Croacia por penales en los cuartos de final tras el 1-1 en los 120 minutos, la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) ya analiza varias opciones de lujo para reemplazar al ex Corinthians.

De acuerdo con la prensa deportiva en aquel país, la decisión en este sentido recién estará en 2023, aunque los candidatos a calzarse el buzo del pentacampeón son de primera línea a nivel internacional. Y no sólo ello: además son extranjeros, algo muy poco común en la historia de "La Canarinha".

Quiénes podrían reemplazar a Tite como DT de la Selección de Brasil

Según algunos medios especializados en aquel país, las prioridades para la CBF son nada menos que tres extranjeros como Carlo Ancelotti, Josep Guardiola y José Mourinho. El italiano de 63 años dirige a Real Madrid de España, donde al menos continuaría hasta junio de 2023, y hasta avisó que cuando se vaya del "Merengue" es muy probable que se retire como técnico porque ya llegó a lo máximo en esta profesión.

Es el único estratega en la historia en ganar cuatro Champions League: dos con "La Casa Blanca" y dos con Milan de Italia. Además, dirigió a otros gigantes de Europa como Juventus, Bayern Munich, Chelsea y PSG. "Jugadorista" a pleno, sus equipos no tienen un estilo definido sino que se adapta mucho a los futbolistas con los que cuente.

Brasil ya ha buscado a Guardiola en el pasado.

Por otro lado, el español de 51 años acaba de renovar con Manchester City de Inglaterra hasta mediados de 2025, aunque manifestó en varias oportunidades que le gustaría dirigir en Sudamérica en el futuro. Se trata de un técnico que cambió la historia moderna del fútbol al mando de aquel Barcelona multicampeón e inolvidable durante cuatro temporadas entre 2008 y 2012. Ultraofensivo y amante hasta la obsesión de la posesión de la pelota, lo distingue la búsqueda permanente del arco de enfrente y la salida por abajo desde el arquero.

Por último, el portugués de 59 años se encuentra en Roma de Italia y todo indica que debería seguir allí al menos por seis meses más. Histórico rival de "Pep" en el Madrid vs. Barcelona, es un multicampeón que lideró a varios colosos más del Viejo Continente como Chelsea, Manchester United y Porto. Con un estilo más defensivo y menos vistoso, es una de las grandes alternativas que manejan en "El Scratch" de cara a la reestructuración general post golpazo en Qatar 2022.

"Me encanta cómo se vive el fútbol en Sudamérica, allí se vive más que en Europa, por supuesto que me gustaría dirigir allí en las Eliminatorias o en la Copa Libertadores", reconoció el propio "Mou". "Tienen una pasión mayor y eso los hace diferentes. Las Eliminatorias en Sudamérica son más díficiles que en Europa. Tienes que jugar en la altura, viajar muchas horas y otras complicaciones que aquí no existen", reconoció alguna vez en una conferencia de prensa cuando dirigía al United.

"Los partidos de la clasificación en Europa me aburren, mientras que los de Sudamérica me motivan. A mí me gusta el fútbol en serio, no el jugar por jugar... Y en las Eliminatorias sudamericanas, el fútbol es serio", señaló el luso en aquella ocasión. "En Europa, la clasificación es una broma. Todos se clasifican. El que no se clasifica directamente, lo hace en el repechaje", concluyó en ese entonces.