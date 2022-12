Bilardo y la predicción sobre Marruecos que se viralizó en pleno Mundial: "El futuro"

La predicción de Carlos Bilardo sobre Marruecos que se hizo viral en pleno Mundial de Qatar 2022, donde los africanos son la gran revelación. "Es el futuro", dijo "El Narigón" hace muchos años.

Marruecos hace historia en este Mundial de Qatar 2022, aunque parece que Carlos Bilardo sabía hace muchísimo tiempo que esa Selección podía llegar a ser la sorpresa en una Copa del Mundo de fútbol. De hecho, en la previa a las semifinales se viralizó un viejo video del Doctor a puro elogio con los equipos africanos.

Los marroquíes son los primeros de su continente en alcanzar esta instancia en la máxima cita, ya que el listón más alto habían sido los cuartos de final. Sin embargo, "El Narigón" pareció saber antes que la mayoría que los combinados de África iban a comenzar a luchar mano a mano con las potencias de Europa y de Sudamérica. El elenco de Walid Regragui así lo hizo: en los cinco partidos del vigente certamen ya dejó en el camino nada menos que a Bélgica, España y Portugal.

Bilardo predijo el batacazo de Marruecos en un Mundial de Qatar 2022: "En África juegan en todos lados"

El entrenador de 84 años, que fue campeón y subcampeón de la Copa del Mundo con la Selección Argentina, fue invitado al programa de televisión Sábado Bus (Telefe) en el 2000. En la entrevista con el conductor Nicolás Repetto, opinó con relación a los africanos: "Son despiertos, yo creo que son el futuro. Lo dije en el ´75 eh, cuando fuimos a jugar la Copa Mohammed a Marruecos: ´Acá está el futuro del fútbol. No está en Europa, no está en Sudamérica, no está en Asia´".

"¿Por qué, por habilidad o por el atletismo?", le repreguntó Repetto. "No, porque la gente todavía juega. Acá vos, por ejemplo, recorrés la Capital Federal y no se juega al fútbol. Recorrés el Interior y sí, en el centro del país...", explicó el ídolo de Estudiantes de La Plata. Incluso, en aquella época detalló que "recorrés Europa y en Italia, por ejemplo, en Roma, Milán, Firenze, no se juega. Vas a Alemania y en Munich, Colonia, no hay lugar".

"¿No hay canchas para 20 jugadores?", quiso saber el presentador. Allí fue cuando Bilardo insistió y concluyó: "Claro. En África juegan en todos lados. Tienen países muy fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez, que juegan... Y es bueno porque tienen técnica".

Amrabat, el mejor futbolista de Marruecos en lo que va del Mundial.

Qué fue la Copa Mohammed que mencionó Bilardo

Se trató de un torneo internacional organizado por la Real Federación de Fútbol de Marruecos (FRMF) y por la Confederación Africana en Casablanca, Rabat y Marrakech, en el que participaron algunos de los mejores clubes de fútbol del momento y el campeón local vigente. En su propia experiencia, "El Narigón" lo disputó con su amado Estudiantes como jugador en 1975 y finalizó en el cuarto puesto.