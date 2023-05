El crack que se perderá el Mundial por un motivo insólito: "La selección no aceptó"

Un jugador que milita en la Premier League no disputará la competencia en el equipo de Javier Mascherano luego de que la AFA negociara con el club.

Mundial Sub 20: Facundo Buonanotte detalló por qué no jugará el torneo juvenil.

El jugador del Brighton y de la Selección juvenil, Facundo Buonanotte, comentó el pasado viernes el insólito motivo por el que se perderá el Mundial Sub 20 en Argentina. Tras varias negociaciones entre las partes, no hubo acuerdo para su participación.

El próximo 10 de mayo nuestro país será anfitrión de la Copa del Mundo Sub 20, luego haber clasificado de forma directa debido a que la FIFA bajó a Indonesia de la organización por un conflicto político con Israel. Tras el operativo de Javier Mascherano de intentar convencer a los clubes para que cedan a las figuras argentinas, Buonanotte dio detalles de por qué no se llegó a buen puerto en su caso.

La razón por la que Facundo Buonanotte no jugará el Mundial Sub 20

Facundo Buonanotte llegó al Brighton en enero del 2023.

En diálogo con el medio El Tres de Rosario, Buonanotte contó lo que siente al no poder disputar el campeonato juvenil con la "Albiceleste". "Tengo una sensación fea, hice todo lo posible para estar y no pude. Estoy un poco triste, pero son cosas que pasan. Hice todo lo posible, pero no se pudo”, reveló el mediocampista.

Luego, manifestó el motivo por el que finalmente no podrá jugar para el equipo de Mascherano: "El club me había dicho que podía ir. Se comunicaron con la Selección y el Brighton me quería ceder cuando el torneo ya estaba empezado, eso no se podía, no es normal. Tenía que estar antes con el plantel para poder practicar con el grupo, estar en las charlas, la Selección no aceptó que yo me uniera después y obviamente lo entiendo”.

Si bien en el inicio de las charlas el equipo de la Premier League se había negado a cederlo, las charlas del entrenador surgieron efecto para que el exjugador de Rosario Central pueda sumarse. Sin embargo, la condición impuesta por la dirigencia de "Las Gaviotas" fue muy exigente y le dejaba poco margen al jugador, ya que llegaría con el torneo iniciado, propuesta que no convenció en AFA.

Para finalizar, el talentoso delantero zurdo resaltó el diálogo que tuvo con el DT del seleccionado: “Mascherano me llamó, me dijo que quería contar conmigo, yo no lo dudé, le dije que iba a hacer todo lo posible por estar, pero no se pudo”.

La lista de la Selección Sub 20 para el Mundial: la dura noticia que entregó Mascherano

El entrenador de la Selección Argentina Sub 20, Javier Mascherano, confirmó este miércoles la lista de 21 jugadores que disputarán el Mundial de la categoría en nuestro país.

El Mundial Sub 20 se llevará a cabo del 20 de mayo al 11 de junio en cuatro sedes a lo largo y ancho del país. Argentina, que compartirá el Grupo A junto a Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda, debutará ante los asiáticos en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y, para ello, ya conoce los intérpretes que defenderán la camiseta "Albiceleste".

Arqueros: Federico Gomes Gerth (Tigre), Lucas Lavagnino (River) y Niclás Claa (Lanús).

Defensores: Agustín Giay (San Lorenzo), Tomás Avilés (Racing), Lautaro Di Lollo (Boca), Valentín Gómez (Vélez), Román Vega (Barcelona) y Valentín Barco (Boca).

Volantes: Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa), Ignacio Miramón (Gimnasia LP), Federico Redondo (Argentinos), Máximo Perrone (Manchester City), Gino Infantino (Rosario Central) y Valentín Carboni (Inter).

Delanteros: Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio), Alejo Véliz (Rosario Central), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán), Juan Gauto (Huracán) y Brian Aguirre (Newell's).