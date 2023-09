FIFA evalúa la posibilidad de que La Plata sea sede para el Mundial 2030

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, afirmó que una delegación de la FIFA auditó el Estadio Único, Diego Armando Maradona, ubicado en La Plata. Los detalles.

Una delegación de la FIFA auditó este miércoles el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata como posible sede del Mundial de Fútbol 2030 si la Copa del Mundo se disputase en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. El ministro de Justicia y Derechos Humanos y a la vez candidato a intendente de Unión por la Patria en La Plata, Julio Alak, confirmó que una delegación de la FIFA auditó el Estadio Único

Alak recorrió el estadio junto Michael Boys, representante de la FIFA, el subsecretario de Infraestructura Deportiva y Competencias de la Nación, Sergio Palmas, en el marco de las recorridas que realizan las delegaciones de la FIFA en ciudades y estadios que se postulan como sede. “A cien años del primer mundial en Sudamérica es un honor que La Plata sea auditada como subsede de la copa del mundo de la que participarán Uruguay, el primer campeón, y Argentina, el actual campeón”, dijo Alak.

El pasado 7 de febrero, en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, se lanzó la candidatura conjunta de los cuatro países con la intención de traer el Centenario de la cita mundialista a su lugar de origen y, en especial a Uruguay, país que albergó el primer torneo mundial en 1930.

En medio de la polémica por AFA ID, la Scaloneta arranca las eliminatorias

Desde AFA anunciaron un nuevo sistema para sacar las entradas para ver a la Selección Argentina. Se llama AFA ID y, para acceder a una entrada, los y las seguidoras deberán registrarse de manera gratuita en el sitio web de la plataforma. Allí, los datos personales proporcionados se verificarán a través de las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para habilitar la creación de un usuario y contraseña.

AFA ID ofrece diversas categorías pagas como Bronce, Plata y Oro, cada una con beneficios específicos. Los socios y socias de AFA ID tendrán prioridad en la compra de entradas para los partidos de la Selección Argentina, tanto en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 como en amistosos. Además tendrán acceso a experiencias, sorteos, contenidos exclusivos y preferencia en la compra de productos AFA.

En medio de la conferencia de prensa previo al partido de Argentina con Ecuador, el Dt de la selección Lionel Scaloni le tiró un palazo a Claudio "Chiqui" Tapia por el nuevo sistema del AFA ID. El entrenador de 45 años no mencionó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, aunque dio a entender en la conferencia de prensa que el nuevo sistema para sacar las entradas es demasiado caro.

“Tuve que comprar nueve entradas, así que imaginate... Las pago, ¿cómo no las voy a pagar? Las pagué, después si querés te muestro el recibo. Gasté 900 mil y algo”, contó Scaloni ante la consulta de una periodista. Incluso el santafesino detalló: "Me cuesta, como a muchos, pero yo no soy nadie para poner el precio de las entradas... Por mí puede ir gratis la gente, ¿pero qué puedo hacer? No puedo hacer nada en esto”.

La "Albiceleste" debutará en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 como local frente a Ecuador, en el estadio Monumental de River. Los boletos ya están agotados y habrá más de 86.000 personas en las tribunas. Posteriormente, en el segundo encuentro, será el turno de visitar a Bolivia en los 3600 metros de altura de La Paz.