Dalma Maradona fulminó a Morla y Stinfale por la muerte de Diego.

Dalma Maradona, una de las hijas de Diego Maradona, ventiló una gravísima situación protagonizada por Matías Morla y Víctor Stinfale poco tiempo antes de la muerte del ídolo. La actriz de 37 años se despachó con una fuerte acusación contra los abogados, que están todavía siendo investigados en la causa por el fallecimiento del emblema de la Selección Argentina y Boca Juniors.

La artista fue entrevistada por Iván Schargrodsky en On The Récord (Cenital) y volvió a apuntar duramente contra el entorno que tuvo el "Diez" hasta su deceso, ocurrido el 25 de noviembre del 2020 en su casa de Tigre (Provincia de Buenos Aires). Muy cruda con relación al comportamiento de los abogados, la ex Cebollitas fue contundente con respecto a una repudiable intención que tuvieron Morla y Stinfale en los últimos tiempos de "Pelusa" con vida.

Dalma Maradona apuntó contra Morla y Stinfale por la muerte de Maradona: "Los sacamos cagando"

En plena conversación, una de las hijas que el astro del fútbol tuvo con Claudia Villafañe disparó: "Esa es la tristeza más grande, con toda la gente que está involucrada con su muerte (de Diego) yo nunca tuve vínculo". Incluso, remarcó que "eso es algo que casi toda la gente de su entorno no puede decir: o arreglaban para darle una plata o se sacaron una foto o no sé qué...".

Morla y Stinfale siguen en la mira por la muerte de Diego Maradona.

Sin embargo, la parte más fuerte del relato de Dalma Maradona llegó al instante: "Nosotras, o sea mi hermana (Gianinna), mi mamá (Claudia) y yo teníamos muy claro quiénes eran esas personas desde un principio...". Y allí lanzó, directamente: "El primer vínculo que tienen con nosotros, tanto Stinfale como Morla, es que vienen a la casa de mi hermana a Tigre a decirnos ´che, si nos dan una mano para poder manejar a Diego, ustedes se llevan una cometa".

"Y nosotros les dijimos: ´¿Qué?´. ¡No! Te equivocaste de casa, de persona, de lugar. Lo dijeron así literalmente, pero porque también ellos pensaban que nosotros les íbamos a decir ´obvio´, tipo firmar el contrato, no sé...", recordó la actriz. Y completó: "Como los sacamos cagando, ahí fue la cruz y por eso después pasó todo lo que pasó. Siempre la culpa era nuestra porque ellos de alguna manera pudieron llegar igual. Después las que nos quedábamos afuera éramos nosotras, me refiero de verlo a Diego, porque de los negocios me importaba poco y nada".

¿Quiénes son Morla y Stinfale y qué tienen que ver con la muerte de Maradona?

Se trata de dos abogados que trabajaron para el "Diez" y estuvieron muy cerca de él hasta sus últimos días con vida. Incluso, Morla llegó a definirse como "un amigo" del crack del fútbol, aunque la familia del exjugador apuntó contra él en reiteradas oportunidades. Morla, que nunca estuvo imputado en la investigación, también habría tenido participación activa en la designación de algunos integrantes del entorno del ex Napoli.

En esta línea, los fiscales decidieron incluir en el listado de testigos a ambos y también a Cristian Maximiliano Pomargo, el colaborador más cercano del 10, que llegó a convertirse en "su sombra". Mientras que Stinfale aparece en el foco de una disputa con los herederos de Maradona por la explotación comercial de las marcas, Morla fue el encargado de cerrar varios de los contratos que Diego mantuvo con clubes de Emiratos Árabes y México en su época de entrenador. El equipo de fiscales de San Isidro que investigó la muerte del ex Barcelona presentó un listado de 189 testigos, entre los que se encuentran Morla y Stinfale, para que declaren en el juicio oral contra los ocho acusados del homicidio simple con dolo eventual del excapitán de la Selección Argentina.