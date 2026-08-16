Monterrey golea y asume liderato en torneo mexicano de fútbol

Monterrey goleó el sábado 6-1 a Bravos de Ciudad Juárez con tanto y asistencia ‌del uruguayo Diego Rossi, ‌y se ubicó como líder del torneo Apertura del fútbol mexicano.

Con su tercer triunfo en cuatro jornadas, los "Rayados" del Monterrey llegaron a nueve puntos en la cima de la tabla general, donde le siguen América, Toluca y Tijuana con siete unidades cada uno.

En el ​partido disputado en ⁠el estadio BBVA de Monterrey, el equipo local ‌se adelantó a los seis minutos por ⁠conducto del argentino Luca Orellano, ⁠quien definió de zurda en el área tras recibir un pase de Rossi en una jugada de contragolpe.

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Rossi anotó ⁠el segundo gol a los 15 minutos ​con un colocado disparo dentro del ‌área, en donde definió de ‌volea tras controlar con el pecho un pase de ⁠Ricardo Chávez.

El tercer gol de los Rayados cayó a los 29 minutos con un zurdazo a la media vuelta del belga Hugo Cuypers en el área, ​metiendo el ‌balón pegado al poste izquierdo tras recibir pase de Orbelín Pineda.

Bravos descontó a los 32 minutos por conducto del colombiano Oscar Estupiñan, quien definió de zurda barriéndose en el área ⁠tras un pase filtrado del panameño José Luis Rodríguez.

Pineda anotó el cuarto tanto para Monterrey en tiempo de reposición de la primera parte con un disparo de derecha en el área después de que el portero Sebastián Jurado rechazó un disparo del argentino Lucas Ocampos, quien logró ‌el quinto gol cuando metió el balón por el ángulo izquierdo con un colocado zurdazo desde fuera del área a los 62 minutos.

En tiempo de reposición, el argentino Jorge "Corcho" Rodríguez cerró la cuenta con un remate de ‌cabeza tras centro enviado desde el sector derecho a los 92 minutos.

En otro partido del sábado, Atlante y Monterrey empataron ‌sin goles.

Más ⁠tarde, Atlas jugará ante Tigres UANL.

El domingo se jugarán los partidos entre Pumas UNAM-Querétaro, América-Atlético ​de San Luis, Santos Laguna-Guadalajara y Tijuana-Cruz Azul.

La jornada se completará el lunes cuando Necaxa enfrente a León y Pachuca juegue ante Puebla.

Con información de Reuters