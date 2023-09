Escándalo total con un jugador argentino en la MLS: lo suspendieron de por vida

El futbolista que pasó por Argentinos Juniors jugó un partido en una liga amateur y luego de un escándalo fue suspendido.

Un futbolista argentino de 22 años fue suspendido de por vida luego de un escándalo completo. El futbolista argentino Matko Miljevic, de 22 años, estuvo involucrado en una incomprensible situación en un torneo amateur luego de haber intercambiado insultos con un rival.

La semana anterior, Miljevic, que se desempaña en la Major League Soccer jugó un partido de la liga amateur porque un amigo lo invitó y, en el mismo encuentro, se anotó bajo un nombre falso. Esta situación se complicó a un más por que la MLS, entre otras cosas, prohíbe a los jugadores intervenir en torneos de esta fuerza.

Si bien nació en Miami, Miljevic tiene padres argentinos y, en ese encuentro, metió seis goles por lo cual, además, se quedó con el premio al mejor jugador. En es preciso momento, uno de los rivales lo descubrió y lo denunció ante la organización por lo que fue expulsado del torneo amateur y, además, le anularon el partido completo. No había sido el primer partido del delantero, ya que había sido inscripto en otros encuentros. A raíz de esta situación la organización decidió que nunca más pueda jugar en el torneo amateur. "El chico está fuera, la liga no quiere verlo más, no solo en el campo sino en todas sus instalaciones. No actuó como un profesional, ni siquiera como un aficionado digno de ese nombre. La QCSL es una liga seria que nunca ha aceptado tales gestos. No fue su primera ‘historia’ en la liga. La víctima se encuentra bien y no debería tener secuelas".

También se informó que pusieron al tanto al Montreal de lo sucedido y desde la institución aseguraron que no estaban al tanto de lo que hacía el ex Argentinos Juniors, por lo que está le supondrá una violación al contrato como futbolista profesional con tan solo 22 años. Hace dos años, Miljevic se unió al equipo CF Montreal de la MLS, acumulando desde entonces dos goles y dos asistencias en 35 partidos.

