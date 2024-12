El británico de 19 años venció al australiano McKean por knockout y se perfila como uno de los proyectos más fuertes en la categoría de pesos pesados.

El boxeo mundial está siendo testigo del surgimiento de una nueva estrella que deslumbra con el nivel que muestra sobre el ring: Moses Itauma, luchador británico de 19 años nacido en Eslovaquia, derrotó ayer por knockout al australiano Demsey McKean en menos de dos minutos de combate. Con esta victoria amplió su récord a 11 triunfos consecutivos sin derrotas (9 a través de KO), eirgiéndose como uno de los mejores pesos pesados de la actualidad. Ahora, buscará romper un récord histórico que ostenta Mike Tyson, uno de los peleadores más importantes de la historia.

Itauma, quien cumplirá 20 años el próximo 28 de diciembre, puede convertirse en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia. La marca está en poder de 'Kid Dynamite', que con 20 años, 4 meses y 21 días derrotó a Trevor Berbick por KO el 22 de noviembre de 1986 en Las Vegas y se quedó con el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Consultado al respecto, el joven británico declaró: "Mirando las fechas y haciendo matemáticas, es muy factible. Creo que puedo hacerlo".

Cómo fue la victoria de Moses Itauma ante Demsey McKean

En la antesala del duelo entre Oleksandr Usyk y Tyson Fury (en el que el ucraniano se impuso y retuvo los títulos mundiales de la AMB, OMB y CMB), Itauma enfrentó al australiano de 34 años que llegaba con un récord personal de 22-2. A pura velocidad y con golpes certeros y potentes, el joven británico lo derribó dos veces en apenas dos minutos; tras la segunda caída (de la cual no se recuperó por completo), el equipo de McKean decidió parar la pelea para evitar que su boxeador siga recibiendo daño.

La revelación del hijo de Mike Tyson sobre el futuro de su padre en el boxeo: "Demasiado"

El pasado 15 de noviembre, Mike Tyson cayó ante Jake Paul en un histórico duelo que tuvo lugar en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El boxeador de 58 años tuvo unos buenos primeros rounds, pero no pudo sostenerse físicamente y fue derrotado por el influencer en las tarjetas. Este enfrentamiento es, casi con seguridad, el último en la carrera de 'Kid Dynamite': más allá de la polémica que envolvió al evento (se rumoreó en redes sociales que no dio su máximo y varias personalidades denunciaron que todo estaba arreglado), quedó demostrado que su estado para pelear está lejos de ser el ideal. A mitad de año, sufrió un brote de úlcera que lo hizo perder varios kilos y que provocó que el cruce se deba posponer (estaba programado para julio).

Sin embargo, él no descartó volver a luchar y dejó abierta la posibilidad de enfrentar al hermano de Jake, Logan Paul: "No sé si volveré a pelear. Depende de la situación", comentó. Su esposa, Lakiha Spicer, fue contundente con su postura de no querer que vuelva al boxeo para preservar su salud; por su parte, su hijo, Amir Tyson, dejó en claro que esa decisión es difícil de cambiar: "Mi madrastra dice que ha terminado, y son un equipo. Eso es cosa de marido y mujer". Aún así, no dio una definición concreta al respecto y evitó seguir hablando: "Él es su propio hombre. Si digo demasiado, sólo me diría que me callara", cerró, avivando los sueños de una posible batalla en el futuro.