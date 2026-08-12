Miembros FIFA deberían decidir futuro de Infantino en 2027, dice jefe Confederación Africana de fútbol

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Canadá contra Marruecos

El destino ​del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se encuentra bajo presión, debería decidirse en las elecciones ‌del próximo mes de ‌marzo por las 211 federaciones miembro de la organización, dijo el presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe.

Infantino, que aspira a la reelección, se ha enfrentado a una revuelta después de que tres confederaciones -la UEFA, la CAF y la CONCACAF- criticaran su conducta y le pidieran ​que dimitiera tras ⁠su fallido intento de atraer inversión privada a las ‌competiciones de la FIFA, incluido el Mundial.

Sin embargo, ⁠Motsepe cree que deben ser ⁠todos los miembros de la FIFA quienes decidan si Infantino sigue siendo presidente en el 77º Congreso de la organización, que ⁠se celebrará en Rabat, Marruecos, el 18 de ​marzo.

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"Las elecciones se celebrarán el año que ‌viene. Debemos permitir que ese ‌proceso continúe y dejar que los 211 miembros decidan", ⁠declaró Motsepe a Sky News el miércoles. "Si hay candidatos que quieran presentarse contra él, que presenten sus candidaturas. Eso es lo correcto".

"En lo que me gusta centrarme es ​en la ‌unidad y la cooperación. ¿Cómo seguimos desarrollando y haciendo crecer el fútbol en medio de los retos a los que nos enfrentamos? Debemos afrontar esos retos, resolverlos y seguir adelante".

Motsepe cree que los dirigentes ⁠deben estar abiertos al escrutinio, pero afirma que la FIFA cuenta con procedimientos para gestionar las denuncias.

"Si yo, como presidente, me comporto de una manera que no respeta el debido proceso o la buena gobernanza, debería ser objeto de un interrogatorio y que se me planteen esas preguntas", afirmó.

"Si alguien tiene algún ‌problema con alguien, ya sea con Gianni o con cualquier otra persona, que siga el procedimiento de la FIFA. Y si quieren destituirlo, que se presenten a las elecciones. Así de sencillo", señaló.

"Que decidan las 211 federaciones miembro. La votación ‌expresará si confían en él o no. Todo el mundo tiene derecho a un juicio justo y a un trato justo. Todo ‌el mundo debe ⁠ser escuchado. El debido proceso, la gobernanza y la legalidad no son negociables".

Motsepe confirmó que ​Infantino sigue contando con el apoyo de la CAF.

"Ha sido leal al fútbol africano. Cuenta con el apoyo de África", afirmó.

Con información de Reuters