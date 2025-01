Portero brasileño Volpi deja Toluca de México por cuestiones familiares

El portero brasileño Tiago Volpi anunció el viernes su salida del club mexicano Toluca de México debido a cuestiones personales.

El portero de 34 años llegó a los "Diablos Rojos" de Toluca en 2022. Además de Toluca, Volpi también jugó en México con el club Querétaro de 2015 a 2019.

"Al fin del año pasado mi esposa perdió a su mamá, su papá terminó por quedar solo en Brasil, y desde ese día las cosas ya no andaban tan bien. Al mismo tiempo estamos esperando un bebé, mi cabeza hoy no está aquí, está con mi esposa, con su papá que ha sufrido mucho, y con mis hijos que están allá", explicó Volpi en conferencia.

"Me voy con sentimientos encontrados. Una felicidad por volver a Brasil, estar cerca de mi familia y ayudarlos en este momento, y una tristeza por dejar un lugar al que le tengo un cariño muy grande y donde pensábamos quedarnos mucho tiempo, pero muchas veces la vida es así, a veces hay que tomar decisiones importantes y difíciles", agregó.

Con Toluca, Volpi participó en 108 partidos, en 24 ocasiones dejó su portería imbatible, y además anotó 15 goles, la mayoría de ellos de penal.

"Hay algo dentro de mí que quedó con la sensación de que no pude cumplir con lo que realmente quería que era ganar el título, fueron lindos momentos en dos años y medio, pero me voy con este sabor amargo por no haber logrado el título. Una disculpa a toda la afición por salir así, pero no me servía de nada quedarme y no entregarme al cien por ciento", dijo Volpi.

El portero debutó profesionalmente en 2010 con el club San José de Brasil, donde también jugó para Luverdense, Figueirense y Sao Paulo.

Volpi reconoció que se encuentra en negociaciones con el club Gremio de Porto Alegre.

"Si digo que no y después firmo con Gremio, me van a llamar mentiroso y no quiere que pase como ha pasado en algunas situaciones. Quizá no pueda todavía afirmar y decir, pero es una posibilidad", apuntó.

Con información de Reuters