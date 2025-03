El ajuste llegó a los alimentos: cayó un 6% el consumo en supermercados durante el segundo semestre del 2024

Según una estimación de la conocida cadena Supermercados Mayor, empresa que tiene al menos una docena de comercios en la ciudad de La Rioja, en la provincia el consumo cayó entre un 4% y un 6% durante 2024 y lo que va de este año. Asimismo, destacaron que durante el segundo semestre del 2024 fueron los Chachos (BOCADE) los que impulsaron el dispendio.

"Los Chachos tuvieron mucha aceptación, a todos los comercios nos sirvió porque incrementó bastante el consumo", aseguró Ariel Tanquía, gerente de compras de la empresa. Los "Chachos", conocidos así por llevar la imagen del caudillo riojano Ángel Vicente "Chacho" Peñaloza, fueron bonos que mantuvieron un valor de 1 a 1 con el peso argentino hasta su finalización a finales del 2024. Y se implementaron para reactivar la economía en medio de una creciente crisis económica, y la falta de fondos por parte del Gobierno nacional.

En esta línea, Tanquía explicó en diálogo con Riojavirtual Radio que el consumo "bajó entre un 4% y un 6% promedio en nuestra cadena", e indicó que en general "se mantiene en lo que son productos de la canasta básica y que en algunos productos cayó un poquito más que en otros. Tal vez las ventas estén un poco más bajo de lo que uno pretende".

Un cambio en el consumo

El empresario detalló que, además de la caída en el consumo, se advierte un cambio a marcas más económicas y remarcó: "Vemos un cambio a segundas y terceras marcas. No vemos que la gente no consuma sino que se pasa a otras marcas"

Tanquía destacó que el comportamiento de los precios se mueve "entre dos y tres puntos", y afirmó que "no hay suba permanente de los precios porque la inflación bajó", pero que esto "no quiere decir que los precios no suban, siguen subiendo pero tal vez dos o tres puntos nomás. Hoy tal vez haya un aumento mayor en productos como la harina por que hay escasez o en el aceite pero no en el resto".

"A principios de 2024 fue durísimo, y luego a lo largo del año se fue acomodando, y en este inicio de 2025 también notamos una meseta en el consumo", indicó el representante de la cadena de supermercados, y sostuvo que con la baja y la estabilidad de los precios volvió la financiación a la Argentina, lo que generó que muchas personas usen sus tarjetas de crédito para hacer sus compras en los supermercados. "Desde que se activó un poco la financiación volvió en parte el consumo con tarjetas de crédito", finalizó.

Pérdida del empleo: motivo de la baja del consumo

Según un reciente informe del Ministerio de Industria de la provincia de La Rioja, durante el año 2024 se perdieron 700 puestos de trabajo en el Parque Industrial riojano, así como cerraron seis fábricas. En el documento, se explica que esta situación se da por la fuerte recesión económica que impulsa el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, lo cual da cuenta del porqué de la baja del consumo, la compra de alimentos con tarjetas de crédito y la migración a marcas de menor calidad.

La Subsecretaría de Industria informó que la capacidad instalada utilizada en las industrias disminuyó a un 50%, y que el aumento indiscriminado de las tarifas eléctricas agravó la situación. Además, las empresas enfrentan problemas con los insumos y la competencia de productos importados con arancel cero.

La Unión de Industrias Riojanas (UNIR) advierte sobre una doble problemática: la dificultad para exportar debido a los altos precios en dólares y la caída del consumo interno por la recesión. Los sectores de textiles y calzado, claves en la industria riojana, fueron especialmente afectados. La reciente reducción de aranceles a la importación de ropa y calzado por parte del gobierno nacional agrava aún más la situación.