Monterrey golea como visitante en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, ‍16 ene - Monterrey goleó el viernes 5-1 como visitante a Mazatlán en el inicio ‍de la tercera ⁠jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano con gol y doble asistencia del francés Anthony Martial.

Jesús "Tecatito" Corona, el argentino Jorge Rodríguez, el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame e Iker Fimbres completaron la cuenta para los "Rayados" de Monterrey.

Monterrey dominó desde el inicio del partido disputado en ‌el estadio El Encanto de ⁠Mazatlán, y abrió el marcador ⁠a los ocho minutos cuando "Tecatito" Corona remató con la cabeza un centro enviado por el ‍español Sergio Canales desde el sector izquierdo.

Monterrey aumentó su ventaja a ⁠los 21 minutos con un ‌disparo de Rodríguez que fue desviado por un defensor de Mazatlán, lo que dejó sin oportunidad de reaccionar al portero Ricardo Rodríguez.

El tercer gol del equipo visitante ‌cayó a ‌los 25 minutos cuando Martial definió de derecha en el área chica después de que el portero le rechazó un tiro penal.

Berterame anotó el ​cuarto gol a los 56 minutos con un disparo de derecha dentro del área tras hacer jugada de pared con Martial.

Monterrey registró el quinto gol a los 65 minutos cuando Fimbres remató frente a la portería un pase de ‍Martial, quien eludió a dos adversarios dentro del área.

Mazatlán anotó el único tanto a los 86 minutos por conducto del ecuatoriano Jordan Sierra, quien definió de zurda dentro del área ​tras escapar por velocidad desde la media cancha.

El sábado se jugarán los partidos entre Necaxa-Atlas, Guadalajara-Querétaro, Tigres ​UANL-Toluca, Cruz Azul-Puebla y Tijuana-Atlético de San Luis.

La jornada se completará el domingo cuando ⁠Pumas UNAM enfrente a León, Santos Laguna juegue ante Bravos de Ciudad Juárez y América visite a Pachuca.

Con información de Reuters