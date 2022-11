DT Lillini busca regresar a Necaxa de México a los primeros lugares

El argentino Andrés Lillini se comprometió el viernes a regresar a Necaxa a los primeros lugares para alcanzar el objetivo de la liguilla en su presentación como director técnico del club del fútbol mexicano.

El estratega de 48 años llega a los "Rayos" de Necaxa en sustitución de Jaime Lozano, un mes después de haber finalizado su relación con Pumas UNAM.

"Tenemos que afrontar el tema de los resultados porque el club no puede estar en los últimos planos, si no somos competitivos no vamos a obtener resultados. El objetivo primario es la liguilla (postemporada), estar en los primeros ocho lugares al final del torneo", dijo Lillini en su presentación.

"Estar aquí es un reto complicadísimo, pero mientras más difícil, más me gusta. Aquí va a jugar quien esté mejor, hay que buscar los resultados y responder a la confianza", agregó.

Necaxa finalizó el torneo Apertura en el duodécimo lugar con 19 puntos después de cinco triunfos, cuatro empates y ocho derrotas, y en el repechaje fue eliminado por Tigres UANL.

"Si hay algo que me caracteriza es hacer jugadores individualmente mejores, creo mucho en el entrenamiento diario, no creo que haya otra forma de convencer al jugador, no soy un gran motivador por medio de la palabra, me gusta motivarlos en la cancha", apuntó Lillini.

El torneo Clausura inicia en enero del 2023.

Con información de Reuters