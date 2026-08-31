Messi se retira de la Selección Argentina: qué puede pasar con Newells y el Inter Miami

El fútbol argentino atraviesa horas de fuerte impacto emocional. La confirmación oficial del retiro de Lionel Messi de la selección argentina, comunicada mediante una carta pública, marcó el cierre del capítulo más trascendente en la historia del combinado nacional. La decisión de no volver a vestir la camiseta albiceleste pone fin a una etapa dorada y desplaza el foco del debate hacia el destino inmediato de su carrera a nivel de clubes.

El panorama en el fútbol internacional mantiene su cauce, pero las repercusiones en el ámbito local reabrieron interrogantes. Tras ratificar que no participará de los próximos compromisos internacionales con Argentina, la atención se concentra en su vínculo contractual con el Inter Miami y en el margen de maniobra que existe respecto a su continuidad en Estados Unidos.

Paralelamente, la opción de una eventual llegada a Newell's Old Boys volvió a posicionarse en la agenda periodística y dirigencial de Rosario. Desde la comisión directiva del club del Parque Independencia se reconoció en diversas oportunidades la existencia de gestiones e intenciones formales para ofrecerle un marco competitivo e institucional que permita su regreso al fútbol argentino.

Sin embargo, las posturas dentro del mapa futbolístico y dirigencial se encuentran divididas: La dirigencia rojinegra mantiene la aspiración de concretar su incorporación en el mediano plazo, apelando al sentido de pertenencia y al deseo manifestado por el propio jugador en etapas anteriores. Integrantes del espacio futbolístico del club y analistas del medio local remarcan que la distancia entre las pretensiones de la institución y la viabilidad del traspaso sigue siendo marcada.

La carta de renuncia a la selección marca un punto de inflexión definitivo. Aunque la ilusión de ver a Lionel Messi en las canchas de la Liga Profesional permanece vigente en el hincha de Newell's, la concreción de ese escenario continúa supeditada a resoluciones de carácter personal, contractual y de infraestructura.