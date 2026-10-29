Cómo es el Mercedes-Benz que compite en el Turismo Carretera

Una de las grandes novedades de la temporada 2026 del Turismo Carretera fue el regreso de Mercedes-Benz. Después de casi nueve décadas, la marca alemana volvió a la categoría con un auto completamente nuevo que rápidamente se transformó en protagonista: el CLE 53 AMG Coupé.

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Su aspecto está inspirado en el deportivo que Mercedes-Benz comercializa para la calle, pero debajo de la carrocería prácticamente todo es diferente.

El vehículo fue desarrollado específicamente para competir bajo el reglamento técnico de la ACTC.

Un Mercedes por fuera y un TC por dentro

El proyecto fue desarrollado por el Maquin Parts Racing, con sede en Venado Tuerto, para el Prestige Auto Racing Team.

Para construirlo, el equipo comenzó escaneando digitalmente un CLE 53 de producción y utilizó esa información para reproducir sus proporciones y mantener la identidad visual del modelo.

Sin embargo, la base es una estructura tubular de competición, similar a la utilizada por otros autos de nueva generación del TC.

En particular, el Mercedes utiliza como punto de partida la estructura correspondiente al Torino, también empleada para adaptar otros modelos por su versatilidad.

El techo, laterales, zócalos y paneles de las puertas deben conservar piezas derivadas del auto original.

En cambio, elementos como capot, tapa de baúl, paragolpes, guardabarros y diferentes partes del frente están fabricados en fibra de vidrio.

Qué motor tiene

Acá aparece una de las diferencias más importantes respecto del auto de calle.

El Mercedes-Benz CLE 53 AMG que compite en el TC no utiliza el seis cilindros turbo electrificado del vehículo de producción.

Lleva un motor denominado Cherokee-ACTC, utilizado también por otros modelos de la categoría.

Es un impulsor multiválvulas con 3.500 cm³ de cilindrada y un régimen máximo reglamentario de 8.500 rpm.

La configuración mecánica está regulada por la ACTC para mantener el equilibrio de rendimiento entre las diferentes marcas.

El Mercedes tiene además un peso mínimo de 1.310 kilos.

Aerodinámica propia

Otro punto clave es la aerodinámica.

El CLE 53 utiliza un splitter delantero de 40 milímetros y un gran alerón trasero cuya altura máxima reglamentaria alcanza los 940 milímetros.

El trabajo aerodinámico fue justamente una de las mayores dificultades durante el desarrollo inicial.

Las primeras pruebas realizadas en La Plata mostraron que el auto necesitaba generar mayor carga, por lo que el equipo realizó diferentes ensayos antes y durante la temporada para mejorar su comportamiento.

Quiénes manejan los Mercedes

El proyecto comenzó el año con Otto Fritzler y Diego Azar.

A mitad de temporada se sumó José Manuel Urcera, campeón del Turismo Carretera en 2022, quien dejó su Toyota Camry para manejar un tercer Mercedes 0 km.

Y el rendimiento llegó rápidamente.

El 12 de julio de 2026, Fritzler ganó en Posadas y consiguió la primera victoria de Mercedes-Benz en toda la historia del Turismo Carretera.

El dato resulta especialmente significativo porque la marca había participado originalmente en 1937, durante el primer campeonato de la categoría, cuando Luis Brosutti consiguió el subcampeonato, pero nunca había ganado una carrera.

Así, el Mercedes-Benz CLE 53 AMG del TC conserva la imagen de un moderno deportivo alemán, pero debajo de esa silueta es una máquina desarrollada íntegramente para competir: estructura tubular, 1.310 kilos, motor de 3,5 litros a 8.500 rpm y una aerodinámica especialmente adaptada a las exigencias del Turismo Carretera.