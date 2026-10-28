Mercado de pases: River puede perder al Huevo Acuña en este receso del fútbol argentino

El mercado de pases no se encuentra activo, pero esto no le impide a los equipos poder realizar movimientos para quedarse con los jugadores que pretenden. En las últimas horas se conoció que Racing se movió de manera formal y se comunicó con Marcos Acuña para que salga de River. Una tremenda noticia para un equipo que quedó afuera de todo y que tendrá un largo tiempo sin actividad hasta la llegada de la temporada 2027.

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Lo primero a mencionar es que el lateral izquierdo dispone de contrato con River hasta diciembre de 2027 y esto provocaría que los dos equipos se sienten a negociar. No se conoce una cláusula de rescisión, por lo que las relaciones entre las dirigencias deberán recomponerse con el fin de poder contar con el jugador. Por otro lado, el Millonario no expresó todavía sus ganas de aceptar o no una conversación de este tipo.

"Hubo un segundo acercamiento para con Marcos Acuña. Esta dirigencia, desde que llegó, lo quiere traer. Y la respuesta del jugador es su preocupación con los hinchas de Racing, no su estadía en River", expresó Jerónimo Santoro en AZZ Stream. Al parecer, Diego Milito está en la búsqueda de ciertos jugadores de experiencia para darle un salto de calidad a un plantel que no logró clasificar a los octavos de final del Torneo Clausura.

Por otro lado, se debe considerar que desde la cuenta de Racing emitieron un saludo para Marcos Acuña en el día de su cumpleaños para observar cómo se encuentra la relación con los hinchas. Esto es producto de que muchos quedaron molestos por la decisión de regresar al fútbol argentino, pero hacerlo con la camiseta del Millonario y no avisarle a la Academia que existía la posibilidad de salir en condición de libre del Sevilla de España.

En lo que respecta a los comentarios, es posible apreciar que gran parte de los hinchas que interactuaron con el saludo de la cuenta oficial y con la réplica en cuentas partidarias aún muestran un enojo bastante marcado. Además, muchos resaltan que su edad es un factor determinante, debido a que el club debería priorizar en la búsqueda de un lateral izquierdo joven y no uno que acaba de cumplir 35 años.

"No puede hacer una bien esta dirigencia", expresó un hincha. "Era más digno que saluden al Kun", agregó un segundo. "La cuenta de Instagram de Racing vive en una realidad paralela". "¿Cómo van a saludar a este tipo que le faltó el respeto al club y al hincha?", se sumó un cuarto. Todos mensajes que claramente desaprueban un regreso del "Huevo" Acuña a la Academia.