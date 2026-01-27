Otro argentino se suma a Enzo Fernández al Chelsea y sueña con un lugar en la Selección

El conjunto inglés dio la sorpresa casi en el cierre del mercado europeo.

El mercado de pases invernal de Europa expone una cantidad menor de transferencias a diferencia de lo que sucede en Sudamérica, pero no quita que haya operaciones que sorprendan. Pensando en el Mundial, un defensor argentino aceptó la propuesta del Chelsea y en las próximas horas estará entrenando junto a Enzo Fernández y Alejandro Garnacho. Un jugador que Lionel Scaloni podría llamar a en la próxima ventana FIFA de amistosos.

Hay que recordar que el entrenador del conjunto albiceleste comunicó que todo aquel que tenga aspiraciones de ir al máximo campeonato de selecciones debe quedarse o ser transferido a un club que le permita obtener minutos. No serán considerados aquellos que no tengan tanto rodaje y por lo bueno que hicieron en un pasado. Hay una necesidad de convocar profesionales con ritmo de competición y en un gran nivel.

Anselmino se despidió con lágrimas de sus compañeros tras ser llamado por el Chelsea.

"Chelsea activó la cláusula para que Aarón Anselmino vuelva del Borussia Dortmund", expresó el periodista inglés David Ornstein en su cuenta de X (Ex Twttiter). Lo particular de esta operación es que el defensor argentino había pasado al fútbol aleman en el inicio de la temporada. No obstante, el acuerdo disponía de un mecanismo que permitía romper el trato en caso de que el jugador sumara poco minutos o mostrara un nivel superlativo. El segundo item fue lo que provocó su regreso.

Una decisión que es producto de Liam Rosenior que acaba de ser contratado como entrenador del conjunto inglés después de un gran paso por el Racing de Estrasburgo de Francia. De hecho, no se trataría del único jugador argentino que tendría en carpeta porque los medios de europeos exponen que estaría interesado en sumar los servicios de Valentín Barco, que lo conoce por haberlo dirigido en la liga francesa. Aunque esta operación podría llegar a quedar reservada para el mercado de pases que entrará en actividad tras el Mundial.

Hay que recordar que Aarón Anselmino fue comprado por el Chelsea en una inversión que demandó el pago de 16.5 millones de euros a Boca en el mercado de pases del 2024. Sin embargo, se decidió dejarlo seis meses a préstamo y luego llevarlo a Inglaterra. Ante la falta de minutos y la consideración del excuerpo técnico fue que se resolvió dárselo al Borussia Dortmund para que le permita ganar ritmo de competición.

A meses del Mundial, Chelsea podría romper récords con la venta de Enzo Fernández

De acuerdo con lo expresado por el periodista britanico Dean Jones en Team Talk, el Chelsea podría llegar a considerar poner a la venta Enzo Fernández en caso de que reciba una propuesta irrechazable. "Por el precio justo", expresó el profesional. No obstante, solo hay dos equipos en el planeta que cuentan con el dinero necesario para llevar a cabo semejante operación que desataría un tremendo escándalo en el mercado de pases.

El conjunto de Londres pretende una cifra que esté por encima de los 121 millones de euros que le pagaron al Benfica de Portugal. Además, se debe sumar que el monto de la operación podría ser más elevado porque también tiene que haber un acuerdo con el volante argentino en lo salarial y cancelar los impuestos que surgen en este tipo de transacciones. Esto provoca que el Real Madrid y el PSG sean los grandes candidatos a quedarse con la ficha.