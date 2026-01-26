Sorpresa en el mercado de pases: un equipo del fútbol argentino inscribió a un delantero nigeriano

Quién es Johnson Nsumoh, el llamativo refuerzo de Deportivo Riestra en este mercado de pases.

Deportivo Riestra llamó la atención una vez más por un insólito refuerzo en este mercado de pases de cara a una nueva temporada del fútbol argentino. El "Malevo" inscribió a Johnson Nsumoh, un delantero nigeriano de 24 años que tuvo un último paso por Baník Lehota, cuadro de la segunda división de Eslovaquia; esta llamativa incorporación podría estar en las próximas semanas bajo las órdenes de Gustavo Benítez para disputar la Copa Sudamericana y el Torneo Apertura 2026.

Después de quedar libre de su último club, Nsumoh decidió probar suerte en Argentina, a pesar de que su trayectoria no parece ser compatible con un futbolista de la Primera División: desde su debut como profesional, vistió las camisetas del Mosta y el Birkirkara de Malta, y también las de AS Trencin, FC ViOn y Spartak Trnava en Eslovaquia. Su único obstáculo para llegar al conjunto del Bajo Flores son los trámites migratorios que debe realizar para ingresar al país.

Este lunes, Nsumoh subió una historia a su cuenta de Instagram con un recorte de video de una jugada en una de sus últimas presentaciones con Baník Lehota. La publicación estaba acompañada por la frase "Coming soon..." ("Pronto...", en inglés), anticipando tal vez su inminente fichaje por Deportivo Riestra.

Quiénes son los cuatro futbolistas nigerianos más destacados con paso por el fútbol argentino

Félix Orode

Orode llegó al fútbol argentino en 2009 para incorporarse a San Lorenzo, cuadro en el que apenas llegó a disputar un partido: fue en un clásico ante Huracán y, tras ingresar desde el banco de suplentes, dio una asistencia para Juan Manuel Torres en la victoria por 2 a 0. Sin demasiada continuidad en Primera y condicionado por la adaptación, la competencia interna y algunas dificultades físicas, fue cedido a otros equipos del ascenso: pasó por Nueva Chicago, Excursionistas, Luján, Comunicaciones, Sportivo Barracas, Central Ballester y Deportivo Muñiz. Actualmente, trabaja como preparador físico y entrenador, y asegura sentirse "como un argentino más".

Johnson Akuchie

Con su 1.90 metros y su imponente físico, Akuchie se transformó en el futbolista sensación de Flandria en 2010, época en la que el club jugaba en la Primera B Metropolitana. "La pantera negra" hizo divisiones inferiores en su país natal y, el año anterior, disputó el Torneo Argentino C con Atlético Maronenses de Neuquén antes de recalar en el cuadro de Luján. Querido por los hinchas, se mostró muy contento por su experiencia en Argentina ; Sergio Rondina, su entonces DT, era para él su "padrino futbolístico".

Okiki Afolabi

Afolabi llegó en 2016 a Talleres de Córdoba junto con dos compatriotas, Tiongoli Tonbar y Emeka Oparaugo, con el objetivo de probarse y ganarse un lugar en el equipo. Él fue el único que logró dejar buenas sensaciones en la Reserva del club, al punto que alcanzó a debutar en Primera División en un partido frente a Estudiantes de La Plata en el que estuvo 45 minutos en cancha. Lamentablemente no logró mantener una regularidad, y tiempo después continuó su camino en el Jimma Aba Jifar del fútbol de Etiopía, en donde era figura del equipo.

Fatai Olamide Olushola

Hincha de River Plate y fanático de Diego Armando Maradona, Fatai Olamide Olushola llegó a debutar en Primera División con Arsenal de Sarandí después de pasos por las divisiones inferiores de varios clubes en el ámbito local. "Alfaro (por entonces su entrenador) me hablaba en inglés para que yo entendiera mejor sus indicaciones. Las veces que entrené con el primer equipo me trató muy bien y me dejó una muy buena impresión", recordó de aquella experiencia. En 2014 se convirtió en el único jugador africano en anotar un gol por Copa Argentina y terminó su experiencia jugando para equipos del Torneo Argentino B.